דרמה משפטית המטלטלת את ארצות הברית מגיעה לשיאה, כאשר בית המשפט העליון הסכים לדון בתיקו של דניאל גרנד. גרנד, יהודי אורתודוקסי מאוהיו, הפך למטרה עבור הרשויות המקומיות לאחר שהעז לקיים מנייני תפילה בביתו הפרטי. במקום לכבד את חופש הפולחן, העירייה יצאה למסע רדיפה אגרסיבי ומתוזמר שנועד להשתיק כל סממן יהודי במרחב.

העירייה לא הסתפקה בדרישות פורמליות, אלא הפעילה מנופי לחץ כוחניים כדי לשבור את רוחו של גרנד. רשויות העיר שלחו מכתב רשמי המורה לו "להפסיק באופן מיידי את כל השימושים" בביתו כ"מקום של התכנסות דתית", תוך איום בסנקציות. כחלק מהלחץ הופסקו שירותי פינוי האשפה לביתו, ניידות משטרה ערכו סיורים יזומים כדי לתעד מבקרים, ובוצעו ביקורות מבנים שנועדו להטיל קנסות כבדים.

לפי הדיווחים, העירייה אף עודדה את שכניו של היהודי לדווח על כל פעילות שהם רואים בביתו הפרטי.

המאבק הגיע לשיאו בוועדות התכנון המקומיות, שם נתקל גרנד באווירה עוינת ובהתבטאויות חמורות. במהלך אחד הדיונים הצהירה תושבת המקום בגלוי: "אני לא רוצה שהשכונה שלנו תסומן כיהודית". דברי הבלע הללו לא זכו לגינוי מצד חברי הוועדה, שהמשיכו להערים קשיים בירוקרטיים על גרנד ולמנוע ממנו את האפשרות להסדיר את תפילותיו בשלווה.

עורכי דינו של גרנד מארגון ADF ומשרד אוריק מדגישים כי מדובר בפרקטיקה אנטי-חוקתית המשתמשת בחוקי תכנון כדי להפלות יהודים. החלטת העליון להתערב בפרשה מהווה ניצחון ראשוני עבור גרנד, לאחר שבתי משפט מחוזיים סירבו להתערב בטענה כי עליו למצות הליכים בערכאות העירוניות שרודפות אותו.

ארגון ADF מסר בתגובה להחלטה: "ממשלות לא יכולות להשתמש בחוקי תכנון כתירוץ כדי לצנן את החופש הדתי". הכרעת העליון צפויה לקבוע תקדים היסטורי עבור כל אזרח בארצות הברית, ולהבהיר לרשויות המקומיות כי הבית הפרטי אינו שטח הפקר שבו ניתן לדכא זכויות יסוד בשם בירוקרטיה דורסנית.