שישה ימים לאחר רעידות האדמה הקטלניות בונצואלה, מניין ההרוגים הרשמי עומד על 1,719 בני אדם, אך המומחים מעריכים כי מדובר במספר נמוך משמעותית מהמציאות. בעוד החילוץ נמשך, גורמים רשמיים באו"ם מזהירים כי הנתונים צפויים להמשיך ולעלות. ג'ניפר מורנו קניזאלס מהאו"ם ציינה כי "בכל יום מספר הקורבנות ממשיך לעלות ואנו מצפים שהוא ימשיך לעלות".

בשטח שוררת אי-ודאות קשה בנוגע למספר הנעדרים, כאשר גורמי סיוע מצביעים על כך שאין הערכה רשמית מהימנה. רופאים משפטיים בבירה קראקס מעריכים כי מספר ההרוגים הסופי עשוי להגיע ל-4,000, בעוד תחזיות של הסקר הגיאולוגי האמריקאי מצביעות על אפשרות למספר גבוה אף יותר של מעל 10,000 קורבנות. בהכנה לתרחיש זה, האו"ם נערך לרכישת 10,000 שקי גופות.

אך ייתכן שהמספר גבוה הרבה יותר. אתר אינטרנט ייעודי שהוקם לאחר רעידת האדמה הציע לתושבים לרשום את יקיריהם שנעדרים. המספר הגיע עד כה ל-46,000 בני אדם.

הגיאוגרף ג'וסואה אראקה הסביר כי התמוטטותם של בניינים רבי-קומות מקשה מאוד על פעולות החילוץ. לדבריו, "אלו הרים של הריסות מבניינים של הרבה, הרבה קומות, עשויים מבטון, מה שבעצם הופך אותם לקברים". המחסור בכלים כבדים לפינוי ההריסות מעכב את העבודות, ותושבים רבים נאלצים להסתייע באמצעים מאולתרים.

אחד התושבים המקומיים הביע תסכול מהתנהלות הרשויות ואמר: "אם נמשיך לחכות לרשויות הנפלאות שלנו, יעבור עוד שבוע כשהקרובים שלנו עדיין קבורים שם. נאלצנו להתחיל לעשות זאת בעצמנו". צוותי הצלה בינלאומיים המשתתפים במאמצים מדווחים על קשיים רבים, ולינדה הורניסברגר מארגון REDOG ציינה כי "אנחנו חייבים להניח שרובם מתים" והוסיפה: "לא הצלחנו להציל אף אחד".

מומחי אסונות מבהירים כי מניין הקורבנות צפוי לעלות בחדות עם סיום שלב החיפוש אחר ניצולים ומעבר לעבודה עם ציוד כבד. פיל גלמן מהארגון ההומניטרי GOAL הדגיש כי "כאשר שלב החיפוש וההצלה יסתיים, ויוכנסו כלים כבדים כדי לפנות הריסות, מניין הנפגעים יעלה". פרופסור אמילי סו סיכמה כי "באופן טרגי, עד שלא יחלצו את הגופות מתחת להריסות, המספר יהיה נמוך".