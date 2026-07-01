קתרין בת' וושבורן, בת 37 מאיירונדקווט שבניו יורק, נעצרה והואשמה בניסיון לספק תמיכה חומרית ומשאבים כספיים לארגון הטרור "הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני". משרד המשפטים האמריקני מסר כי בגין עבירה זו צפויה הנאשמת לעונש מקסימלי של 20 שנות מאסר וקנס בסך 250,000 דולר.

הנאשמת משמשת כמובילה בארגון הקיצוני "התנועה לפעולה ישירה למען שחרור פלסטין" (DAMPL), שהוקם לאחר מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר 2023. הארגון דוחה כל דרך פעולה של מחאה בדרכי שלום ודוגל ב"פעולה ישירה", הכוללת מעשי חבלה והשמדת רכוש נגד גורמים המזוהים עם ישראל.

עוזר התובע הכללי לביטחון לאומי, ג'ון א. אייזנברג, מסר: "כפי שנטען, וושבורן הביעה שוב ושוב תמיכה באלימות נגד אזרחים ישראלים וניסתה לספק תמיכה חומרית לג'יהאד האסלאמי הפלסטיני על ידי שליחת מטבעות קריפטוגרפיים לאדם שטען כי הוא משתתף בתקיפותיו. מי שיסייע לקבוצות טרור זרות יועמד לדין במלוא חומרת הדין".

התובע הפדרלי למחוז מערב ניו יורק, מייקל דיג'אקומו, הצהיר כי "כפי שנטען בתלונה, נאשמת זו, המונעת משנאתה המוצהרת לישראל ולעם היהודי, עשתה מאמצים כבירים לנסות לספק תמיכה כלכלית לארגוני טרור המשתמשים באלימות כדי לקדם את סדר היום שלהם, כולל הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. למרות ניסיונותיה לכאורה, כולל תקשורת מוצפנת עם מחבל המעורב בהתקפות אלימות באזור הנמצא במרחק אלפי קילומטרים, קתרין וושבורן נעצרה וכך גם מאמציה לתמוך בקיצוניות אלימה".

מנהל בפועל של חטיבת הלוחמה בטרור ב-FBI, קאולט מרקובסקי, הוסיף: "אדם זה, כפי שנטען בתלונה הפלילית, העביר כספים לארגון טרור זר העוסק במעשי אלימות. ה-FBI מחויב לנתק את המימון לקבוצות טרור וימשיך לעבוד זה לצד זה עם שותפינו במשרד המשפטים כדי להבטיח שכל מי שעוסק בטרור או מספק סיוע לארגונים כאלה ייתן את הדין באופן מלא במערכת המשפט שלנו".

במהלך החודשים פברואר ומרץ 2026, ביצעה משימת ה-FBI נגד הטרור חיפושים שחשפו הודעות בין וושבורן ללוחם בג'יהאד האסלאמי בעזה, אשר טען כי השתתף בתקיפות נגד ישראל. באחת ההודעות כתבה וושבורן: "אם הייתי גרה בעזה, הייתי נלחמת לצד ההתנגדות". היא שיבחה את הלוחם והצהירה: "אני מאחלת שכל יום יהיה ה-7 באוקטובר".

באותה התכתבות ציינה וושבורן כי היא שונאת יהודים "מאוד" וכי היא מאחלת שישראל "תיעלם". בהודעות אחרות דנו השניים על תקיפות המיוחסות לארגון, כלי נשק ותחמושת. באחד המסרים תיארה וושבורן: "אני מרגישה התרגשות בכל פעם שאני רואה חדשות על הריגת חייל כובש".

מניתוח רשומות פיננסיות עלה כי וושבורן ביצעה כ-80 העברות של מטבעות קריפטוגרפיים בסכום מצטבר של כ-30,116 דולר לחשבון ששימש את אותו פעיל. בנובמבר 2025 כתבה וושבורן בהודעה: "בהתבסס על גיוס הכספים והפוסטים שלי בעבר, אני הולכת להיכלא לכמה תקופות חיים".