משרד האוצר הבריטי ביטל לחלוטין את מבחני המתמטיקה והחשיבה הכמותית מתהליך הקבלה של תכנית הבוגרים שלו, במטרה להעלות את נתוני הגיוון האתני של עובדיו.

מסמכי חופש מידע פנימיים שנחשפו על ידי מגזין הספקטייטור ופורסמו בעיתון הטלגרף מגלים כי סקירה פנימית של המשרד קבעה שהמבחנים המקצועיים היוו מכשול שצמצם קבלת מועמדים מרקע של מיעוטים. המדיניות העמיקה בשנת 2024 כאשר המשרד ביטל גם את מבחני החשיבה המילולית מהסיבה שהמהגרים הראו חוסר יכולת להתמודד עם המבחנים המורכבים.

בתגובה לממצאי הדוח וההאשמות על הורדת הרף המקצועי בשל קידום מדיניות גיוון, מסר דובר מטעם משרד האוצר הבריטי כי "זהו שקר מוחלט לטעון שהורדנו את תנאי הקבלה שלנו למען הגיוון. אנו גאים בכך שאנו מעסיקים אנשים ממגוון רחב של רקעים, תוך שמירה על גיוס קפדני ומבוסס כישורים כדי להבטיח שיש לנו את האנשים הטובים ביותר שמפתחים ומיישמים מדיניות כלכלית". על פי המשרד, המבחנים המקצועיים הוחלפו במבחני התאמה התנהגותית ושיפוט סיטואציוני.

החשיפה עוררה תגובות זועמות במערכת הפוליטית, והימין טוען כי הממשל מוותר על מקצועיות לטובת הנדסה דמוגרפית. דובר הכלכלה של מפלגת רפורמה בריטניה, רוברט ג'נריק, תקף את המדיניות ומסר כי "אם אנשים לא יכולים לחשב, הם לא צריכים להיות במשרד האוצר. אנו זקוקים לאנשים הטובים ביותר, ללא קשר לרקע שלהם. כשר אוצר, אני אסיים את השטות הזו ואחזיר את המריטוקרטיה למינויים".

אל הביקורת הצטרף גם חבר הפרלמנט השמרני, ג'ק רנקין, שהגדיר את המצב כ"חולני" והזהיר מפני עיוות שיקולי המינויים במגזר הציבורי. רנקין אמר כי מדובר ב"חומר אמיתי של מבעד למראה, המגזר הציבורי כל כך חולה. הם ישבו שם והחליטו, ללא התנגדות, שמוצא אתני חשוב יותר מידע במתמטיקה במינויים למשרד האוצר. אנחנו חייבים לשנות את החשיבה הזו - מלמעלה למטה".