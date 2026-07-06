כיכר השבת
"ממצאים רבים ונדירים"

קברים, זהב וסרקופג חתום: מצרים חושפת עיר עתיקה אבודה בת 2,000 שנה

באתר מרינה אל־עלמיין התגלו קברים מהתקופה היוונית־רומית, בהם סרקופג גרניט אטום וממצאים נדירים - עדות לחשיבותה של עיר הנמל הקדומה לוקאפסיס כצומת תרבותי מרכזי בים התיכון (בעולם)

חלק מהקברים שנחשפו (צילום: Ministery of Tourism and Antiquities)

רשות העתיקות של מצרים הודיעה על גילוי ארכיאולוגי משמעותי באתר מרינה אל־עלמיין, כ־100 קילומטרים מערבית לאלכסנדריה, במסגרתו נחשפו 18 קברים מהתקופה היוונית־רומית לצד ממצאי זהב נדירים. בין התגליות הבולטות: ארון קבורה (סרקופג) מגרניט באורך כ־2.5 מטרים, שנותר חתום ככל הנראה במשך כאלפיים שנה.

החפירה, בהובלת הארכיאולוגית אמאן עבד אל־חאליק, חשפה 11 קברים חצובים בסלע בעומק ממוצע של שמונה מטרים, לצד שבעה קברים עיליים שנבנו מאבן גיר. בחלק מהקברים נמצאו לוחות אבן מקוריים שסגרו את חדרי הקבורה - עדות לכך שלא נבזזו מאז העת העתיקה.

תנורי אבן ובארות נמצאו במקום (צילום: Ministry of Tourism and Antiquities)

בתוך אחד הקברים התגלה הסרקופג האטום, שבתוכו שרידי אדם הנמצאים כעת בבדיקה מדעית. בסמוך לו נמצאו שרידי פסל ספינקס עשוי טיח, המעידים על אלמנטים אמנותיים וטקסיים עשירים.

אחד הממצאים המסקרנים ביותר הוא 24 פריטי זהב קטנים שהונחו בפי המתים - מנהג המכונה "לשון זהב", שהיה נפוץ בתקופה היוונית־רומית ונועדה "לאפשר לנפטרים לדבר בעולם הבא".

בנוסף נמצאו כלי חרס שלמים, אמפורות, מנורות שמן, צלחות, מזבחות ואגנים מאבן גיר, לצד שרידים אדריכליים של מבני הקבורה עצמם.

פסל הספינקס שנמצא בעיר העתיקה (צילום: Ministry of Tourism and Antiquities)

הגילוי החדש מעלה את מספר הקברים הידועים באתר ל־44 מאז זוהה לראשונה בשנת 1986, במהלך עבודות בנייה. חוקרים סבורים כי האתר מזוהה עם עיר הנמל העתיקה לוקאפסיס, ששגשגה מהתקופה ההלניסטית ועד התקופה הביזנטית.

שר התיירות והעתיקות של מצרים, שריף פתחי, ציין כי הממצאים מחזקים את ההבנה כי מרינה אל־עלמיין הייתה נקודת מפגש תרבותית בין מצרים לעולם הים־תיכוני.

במקביל, דווח על גילוי נוסף במדבר המערבי בדאחלה אואזיס - יישוב ביזנטי שמור היטב שבו נמצאו כ־200 שברי חרס עם כתובות בקופטית וביוונית, לצד מטבעות ברונזה וזהב מתקופת הקיסר קונסטנטיוס השני.

מצריםארכיאולוגיהתגליתעיר עתיקה

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