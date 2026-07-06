מאות ישראלים נצורים באי סיציליה שבאיטליה בעקבות התפרצות עוצמתית של הר הגעש אטנה שבאי. עשרות תיירים נאלצו להימלט מההר, לאחר שעמוד עצום של גזים לוהטים, אפר געשי וסלעים התרומם לגובה של כמה קילומטרים מעל ההר, כך מסרו הרשויות באיטליה.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים מטיילים רבים ממהרים לרדת במורד ההר בניסיון להתרחק מאזור ההתפרצות. מהמכון הלאומי לגיאופיזיקה ולוולקנולוגיה נמסר כי כל התיירים והמטיילים ששהו על ההר בזמן ההתפרצות פונו בשלום.

לפי הרשויות, בשלב זה לא צפויה הגעת אפר אל העיר קטניה, ושדה התעופה בקטניה, הצופה על הר הגעש, ושדה התעופה בפלרמו ממשיכים לפעול. הרשויות סגרו כבישים המובילים אל ההר כדי למנוע ממבקרים להתקרב לאזור ההתפרצות ולאפשר לכוחות החירום לפעול ללא הפרעה.

עם זאת, חלק מהטיסות שיועדו לנחות בקטניה הופנו לפלרמו, חלק בוטלו וחלק עומדות על סדרן. כמו כן, ישראלים דיווחו שהטיסה של ישראייר שהייתה אמורה להגיע בשמונה בבוקר לקטניה בוטלה עקב התפרצות הר הגעש.

בישראייר מסרו כי "בשל אירוע וולקני יוצא דופן הבוקר באזור הר אטנה בקטניה שבסיציליה נסגר זמנית המרחב האווירי ושדה התעופה בקטניה שבאיטליה לטיסות נכנסות ויוצאות. חברת ישראייר נמצאת בקשר רציף עם רשויות שדה התעופה וממתינה לקבלת הנחיות עדכניות ולהתבהרות המצב".

עוד הוסיפו: "החברה ערוכה לחידוש הטיסות ליעד וממנו ומקווה כי ניתן יהיה לבצען כבר במהלך הלילה ככל שהתנאים הבטיחותיים יאפשרו זאת בטיחות הנוסעים וצוותי האוויר עומדת בראש סדר העדיפויות של החברה. עדכונים שוטפים נמסרים ישירות לנוסעים בטיסות הרלוונטיות".