מנהיג מפלגת הימין "רפורמה בריטניה", נייג'ל פרג', הודיע על התפטרותו המיידית מחברותו בפרלמנט הבריטי ועל כוונתו להתמודד מחדש על מושבו במחוז קלקטון במסגרת בחירות בזק מקומיות.

הצעד המפתיע נועד להקדים את תוצאותיהן של חקירות אתיות רשמיות המתנהלות נגדו בשבועות האחרונים בחשד להסתרת טובות הנאה כספיות ומתנות בשווי מיליוני ליש"ט שקיבל מגורמים שונים לפני היבחרו לתפקיד.

בהצהרה מוקלטת שפורסמה בערוץ היוטיוב של מפלגתו, תקף חבר הפרלמנט המתפטר את כלי התקשורת במדינה והצהיר כי "החלטתי שאנשי קלקטון צריכים להיות השופטים של מעשיי". הפוליטיקאי הוותיק, אשר השיג רוב של יותר מ-8,000 קולות במחוזו בבחירות הכלליות הקודמות, הוסיף כי "זה יהיה בחירות בזק של 'האנשים נגד הממסד'".

ההחלטה התקבלה על רקע שתי חקירות מקבילות שמנהל נציב התקנים של הפרלמנט, דניאל גרינברג, כאשר הראשונה שבהן נוגעת למתנה בסך חמישה מיליון ליש"ט שקיבל פרג' ממיליארדר המטבעות הדיגיטליים כריסטופר הרבורן. פרג' טוען כי הכסף ניתן לו ללא תנאים ומחוץ למסגרת הזמן המחייבת דיווח, אך חוקי הבית מחייבים מחוקקים חדשים להצהיר על כל הטבה פיננסית שקיבלו בשנה שקדמה לבחירתם.

במהלך סוף השבוע האחרון נפתחה חזית חקירה שנייה בעקבות דיווח בעיתון "הסאנדיי טיימס", לפיו קיבל הפוליטיקאי תמיכה לא מדווחת גם מבן בריתו הפוליטי ג'ורג' קוטרל, אשר ריצה בעבר עונש מאסר בארצות הברית בגין הונאה. לפי הפרסום, קוטרל מימן עבורו צוות עובדי רשתות חברתיות ואף העמיד לרשותו נכס מגורים יוקרתי סמוך לארמון בקינגהאם בתקופה שקדמה לבחירות.

המחוקק המתפטר הכחיש את הטענות הללו, האשים את העיתונאים בהתנהגות בזויה וברדיפת בני משפחתו, אך אישר כי הפרסומים הובילו לפתיחת הליך בדיקה רשמי נוסף נגדו. בדבריו ציין כי "למרות העובדה שרבים מהדברים שנכתבו בכתבה היו לא מדויקים או לא רלוונטיים, חקירת תקנים נוספת נמצאת בעיצומה".

לפי חוקי הפרלמנט הבריטי, ממצאים חמורים של נציב התקנים עלולים היו להוביל להשעייתו של פרג' מהפרלמנט ולכפיית בחירות חוזרות במחוזו במזרח אנגליה, כך שהתפטרותו הנוכחית מונעת את ההשפלה הציבורית הכרוכה בהדחה. המהלך הדרמטי מתרחש בתקופה פוליטית מורכבת עבור המפלגה, שרשמה לאחרונה שורה של הפסדים בבחירות מקומיות מיוחדות ואף איבדה מכוחה בסקרים הלאומיים.