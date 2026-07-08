הנסיך הארי, בנו הצעיר של המלך צ'ארלס, ספג אתמול (שלישי) תבוסה מוחצת בבית המשפט העליון בלונדון, אשר דחה לחלוטין את תביעת הענק שלו ושל ידוענים נוספים נגד המוציא לאור של הצהובון דיילי מייל.

ההחלטה הדרמטית שהתקבלה ביום שלישי קובעת כי התביעות נגד רשת העיתונות נדחו במלואן, מה שמסתמן כסוף מר למלחמה ארוכת השנים של בן המלוכה הגולה באמצעי התקשורת בממלכה.

פול דאקר, העורך הוותיק והחזק של העיתון לשעבר, לא חסך במילים ותקף את הנסיך בן ה-41 כשהוא מאשים אותו בצביעות חריגה על כך שהוא מתלונן על פגיעה בפרטיותו בזמן שהוא עצמו חושף שוב ושוב את סודות המשפחה. בהצהרה חריפה שפרסם לאחר החלטת השופט אמר העורך לשעבר כי "אני מרגיש צער על הדרך שבה צעיר מבולבל וכועס נגרר לתיק הזה".

החברה המנהלת את העיתון הגדירה את פסק הדין בתור ניצחון מוחץ לדיילי מייל, לעיתונאים שלו ועבור העיתונות החופשית באופן כללי. המשפט המתוקשר עלה למערכת סכומי עתק, וכעת מתכוונים בצהובון הבריטי לדרוש בחזרה את ההוצאות המשפטיות הרבות שלדבריהם הגיעו ליותר מ-50 מיליון ליש"ט לאורך כל תקופת הדיונים.

הנסיך הארי והתובעת השותפה דורין לורנס הגיבו בזעם להחלטת השופט והגדירו אותה בתור "טיוח מוחלט וברור", תוך שהם מביעים אכזבה עמוקה מהתוצאה המשפטית. השניים הוסיפו בהצהרתם המשותפת כי "הצגנו בפני בית המשפט ראיות שלדעתנו היו משכנעות אז ונותרו כאלה גם עכשיו", אך השופט קבע כי חשדות ורכילויות אינם מספיקים כדי להוכיח עבירה.

התביעה החלה לאחר שהארי והזמר אלטון ג'ון טענו כי עשרות סיפורים שפורסמו עליהם בין השנים 1990 ל-2011 התבססו על האזנות סתר, פריצות לטלפונים ניידים והשגת מידע רפואי רגיש על ידי חוקרים פרטיים. השופט מתיו ניקלין דחה את הטענות הללו בנוגע לפרסומים על מערכות היחסים של הנסיך, והבהיר בפסק הדין כי עצם קיומה של פגיעה בפרטיות אינו מהווה הוכחה לכך שהמידע הושג באמצעים לא חוקיים.

הדוכס מסאסקס, שנמצא בבריטניה במקרה, ניהל מאבק רגשי ויצרי נגד העיתונות, אותה הוא מאשים מאז ומתמיד בתאונת הדרכים הקטלנית בפריז שבה נהרגה אמו, הנסיכה דיאנה. במהלך עדותו בבית המשפט השנה אף נחנק הארי מדמעות כאשר תיאר כיצד הפרסומים הפכו את חיי אשתו מייגן ל"אומללות מוחלטת", אך כעת המומחים המשפטיים מעריכים כי מסע הצלב שלו נגד עיתוני הממלכה הגיע לסיומו הרשמי.