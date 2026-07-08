כיכר השבת
נמצא בלובי

טרגדיה בגיאורגיה: ישראלי כבן 66 אותר ללא רוח חיים במלון בבטומי

טרגדיה בבאטומי שבגאורגיה: ישראלי כבן 66 השוהה בחופשה במקום, אותר בלובי המלון כשהוא ללא רוח חיים | החטיבה הבינלאומית בזק״א מטפל ומלווה את המשפחה, ויחד עם משרד החוץ פועלים להטיס את הארון בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה (בעולם)

(צילום: זק"א)

טרגדיה בגאורגיה: ישראלי כבן 66 השוהה בחופשה במקום, אותר ללא רוח חיים בלובי מלון בעיר באטומי שבגאורגיה. ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א מטפל ומלווה את המשפחה, ויחד עם משרד החוץ פועלים להטיס את הארון בהקדם לישראל לצורך קבורה והלוויה.

מדוברות זק"א נמסר: בשעות האחרונות התקבל דיווח במוקד זק״א (1223) על ישראלי גבר כבן 66 (תושב הצפון) השוהה בחופשה בבאטומי שבגאורגיה, שאותר בלובי המלון בוא הוא שוהה כשהוא ללא רוח חיים.

ברוך נידאם מנהל החטיבה הבינלאומית בזק״א מסר: מיד עם קבלת הדיווח במוקד זק״א, צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א החלו לטפל בכבוד המת ומול הגורמים המקומים במטרה לשחרר את הנפטר לקראת הטסה לישראל להמשך קבורה והלוויה.

צוות החטיבה הבינלאומית של זק״א פועל באופן שוטף יחד עם חברת מנוחה לעד, משרד החוץ וכלל הגורמים הרלוונטיים במטרה להביא את הנפטר לקבורה בהקדם האפשרי.

זק"אגאורגיהבאטומי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר