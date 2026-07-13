שריפת ענק מאיימת על פריז - כ-900 בני אדם פונו מהיער הבוער 

שריפת ענק משתוללת בשעה זו ביער פונטנבלו, השוכן כשישים קילומטרים דרומית-מזרחית לפריז, ומאיימת על אזור הבירה הצרפתית.

שר הפנים הצרפתי לורן נונייז אמר כי כוחות החירום פינו עד כה כתשע מאות בני אדם מהיערות באזור, לאחר שהאש כילתה במהירות שטח של שמונה מאות הקטרים והמשיכה להתפשט ללא שליטה.

הרשויות בצרפת הגדירו את השריפה כאלימה ובעלת קנה מידה חריג, והזניקו למקום שני מטוסי כיבוי, שני מסוקים ומטוס תצפית. מדובר בפעם הראשונה בה נשלחים כלי טיס לכיבוי שריפות מאזור הדרום החם לעבר אזור הבירה פריז השוכנת בצפון המדינה.

נציג פדרציית הכבאים הלאומית של צרפת, אריק ברוקארדי, הסביר את הצעד החריג ואמר כי "המטרה היא להציל חיים ורכוש". השריפה הובילה לחסימה חלקית של הכביש המהיר המרכזי המקשר בין צפון המדינה לדרומה, וגרמה לשיבושי תנועה קשים בפתח חופשת הקיץ.

שריפה נוספת חסמה כביש מהיר ממזרח לפריז ושיבשה את תנועת הרכבות המהירות לדרום צרפת. חברת הרכבות הלאומית הודיעה כי נוסעים בתחנת גאר דה ליון בפריז מתמודדים עם עיכובים של עד שש שעות בהגעת וביציאת הרכבות.

השריפות הקשות מתרחשות ברקע גל חום שלישי הפוקד את צרפת, עם טמפרטורות שהגיעו קרוב לארבעים מעלות צלזיוס. בשל החום הקיצוני הושבתו זמנית שלוש תחנות כוח גרעיניות במדינה כדי למנוע הזרמת מים חמים מדי לנהרות, ומארגני טור דה פראנס נאלצו לקצר את מסלול המרוץ.