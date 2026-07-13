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שריפת ענק מאיימת על פריז - כ-900 בני אדם פונו מהיער הבוער 

שריפת ענק מאיימת בשעה זו על פריז הבירה, הרשויות בצרפת הורו על פינויים של כתשע-מאות בני אדם המתגוררים ביער פונטנבלו הסמוך | חמישה אחוזים מהיער עלו בלהבות, לוחמי האש נלחמים למנוע את הגעת האש לבירה (בעולם) 

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השריפה ליד פריז (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

שריפת ענק משתוללת בשעה זו ביער פונטנבלו, השוכן כשישים קילומטרים דרומית-מזרחית לפריז, ומאיימת על אזור הבירה הצרפתית.

שר הפנים הצרפתי לורן נונייז אמר כי כוחות החירום פינו עד כה כתשע מאות בני אדם מהיערות באזור, לאחר שהאש כילתה במהירות שטח של שמונה מאות הקטרים והמשיכה להתפשט ללא שליטה.

הרשויות בצרפת הגדירו את השריפה כאלימה ובעלת קנה מידה חריג, והזניקו למקום שני מטוסי כיבוי, שני מסוקים ומטוס תצפית. מדובר בפעם הראשונה בה נשלחים כלי טיס לכיבוי שריפות מאזור הדרום החם לעבר אזור הבירה פריז השוכנת בצפון המדינה.

נציג פדרציית הכבאים הלאומית של צרפת, אריק ברוקארדי, הסביר את הצעד החריג ואמר כי "המטרה היא להציל חיים ורכוש". השריפה הובילה לחסימה חלקית של הכביש המהיר המרכזי המקשר בין צפון המדינה לדרומה, וגרמה לשיבושי תנועה קשים בפתח חופשת הקיץ.

שריפה נוספת חסמה כביש מהיר ממזרח לפריז ושיבשה את תנועת הרכבות המהירות לדרום צרפת. חברת הרכבות הלאומית הודיעה כי נוסעים בתחנת גאר דה ליון בפריז מתמודדים עם עיכובים של עד שש שעות בהגעת וביציאת הרכבות.

השריפות הקשות מתרחשות ברקע גל חום שלישי הפוקד את צרפת, עם טמפרטורות שהגיעו קרוב לארבעים מעלות צלזיוס. בשל החום הקיצוני הושבתו זמנית שלוש תחנות כוח גרעיניות במדינה כדי למנוע הזרמת מים חמים מדי לנהרות, ומארגני טור דה פראנס נאלצו לקצר את מסלול המרוץ.

פריזגל חוםלורן נונייז
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2
זעם אלוהים
אש אוכלת
1
שריפות ענק בצרפת העם הצרפתי צריך לעשות תשובה כלפי ישראל
בנימין בסן מחדרה

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