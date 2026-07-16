כיכר השבת
פרשיית שחיתות ענקית

הבכיר העיראקי הסתבך: בתוך הקירות - כדים מלאים בדולרים ו-4 ק"ג זהב

עיראק ממשיכה לחקור את אחת מפרשיות השחיתות הגדולה בהיסטוריה שלה, כאשר בחיפוש בביתו של סגן שר לשעבר שהושם במעצר נמצאו מאות אלפי דולרים בחביות במזומן וארבעה קילוגרמים של זהב | בסוף החודש שעבר דווח על סכומי עתק שנמצאו אצל בכירים נוספים (בעולם) 

סגן שר הנפט העיראקי לשעבר לענייני זיקוק, עדנאן אל-ג'ומיילי, נותר במעצר ממושך מאז נעצר במחוז סלאח א-דין, כחלק מחקירת שחיתות ענק שהולכת ומתרחבת בשבועות האחרונים במדינה.

במסגרת המאמצים לאיתור נכסים מוברחים, חשפו חוקרי בית המשפט הפלילי המרכזי למלחמה בשחיתות כי בפשיטות על נכסיו של אל-ג'ומיילי נתפסו 25 מיליארד דינר עיראקי, שהם כ-19 מיליון דולר, לצד 200 אלף דולר במזומן וארבעה קילוגרמים של תכשיטי זהב.

על פי הודעת המועצה השיפוטית העליונה בעיראק, חלק ניכר מההון הוסלק בתוך קירות בתיו של סגן השר לשעבר, בעוד סכומים אחרים הועברו לאנשי אמון מחוץ למשרד הנפט במטרה להגן עליהם מפני החוקרים.

מקורות ביטחוניים בעיראק דיווחו בנוסף כי באחד מבתיו של אל-ג'ומיילי בעיר תכרית נמצאו 25 בקבוקי מים מפלסטיק שהיו דחוסים בשטרות של דולרים אמריקאיים והוסתרו בתוך ארובת הבית.

שחיתותעיראק

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר