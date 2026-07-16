סגן שר הנפט העיראקי לשעבר לענייני זיקוק, עדנאן אל-ג'ומיילי, נותר במעצר ממושך מאז נעצר במחוז סלאח א-דין, כחלק מחקירת שחיתות ענק שהולכת ומתרחבת בשבועות האחרונים במדינה.

במסגרת המאמצים לאיתור נכסים מוברחים, חשפו חוקרי בית המשפט הפלילי המרכזי למלחמה בשחיתות כי בפשיטות על נכסיו של אל-ג'ומיילי נתפסו 25 מיליארד דינר עיראקי, שהם כ-19 מיליון דולר, לצד 200 אלף דולר במזומן וארבעה קילוגרמים של תכשיטי זהב.

על פי הודעת המועצה השיפוטית העליונה בעיראק, חלק ניכר מההון הוסלק בתוך קירות בתיו של סגן השר לשעבר, בעוד סכומים אחרים הועברו לאנשי אמון מחוץ למשרד הנפט במטרה להגן עליהם מפני החוקרים.

מקורות ביטחוניים בעיראק דיווחו בנוסף כי באחד מבתיו של אל-ג'ומיילי בעיר תכרית נמצאו 25 בקבוקי מים מפלסטיק שהיו דחוסים בשטרות של דולרים אמריקאיים והוסתרו בתוך ארובת הבית.