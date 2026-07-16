שחרור אזרחית אמריקנית שהוחזקה באיראן וההודעה הלילית של טראמפ בעקבות כך, מסתמנים כנתיב אפשרי למניעת הידרדרות למלחמה כוללת, זאת על רקע חילופי אש עזים שנרשמו ביממה האחרונה בין וושינגטון לטהראן וביטלו בפועל את הבנות הרגיעה מהחודש שעבר.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגדיר את המהלך בתור "מחווה של רצון טוב" מצד הממשל בטהראן. עורך הדין לזכויות אדם ג'ארד גנשר זיהה את המשוחררת בתור דנה קרארי, שלדבריו הייתה "לכודה באיראן מאז דצמבר 2024 באשמות שווא" וכעת היא "כעת בטוחה ונוסעת בחזרה לארצות הברית".

במקביל למגעים, צבא ארצות הברית ביצע גלי תקיפות אוויריות נגד מטרות צבאיות בחוף הדרומי של איראן. התקיפות נועדו לפגוע ביכולות השליטה של טהראן במצר הורמוז, והן בוצעו בתגובה לתקיפות איראניות על כלי שיט בנתיב המים האסטרטגי בשבוע האחרון.

איראן הגיבה בירי טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים במדינות שכנות, בהם בסיס אווירי מרכזי בירדן. המשטר בטהראן טען כי מהבסיס הירדני יצאה תקיפה שפגעה באזור העיר אהוואז והובילה לפינוי בית חולים לחולי סרטן.

מפקדי הצבא האיראני שיגרו איומים ישירים לעבר המדינות המארחות את הכוחות האמריקניים באזור. בהצהרה רשמית של הצבא נמסר כי "השכנות שלנו צריכות לדעת שמתן בסיס לאמריקנים ואישור להם לירות על שטח איראני הוא בלתי מקובל ולא יישאר ללא מענה".

המתיחות הצבאית הובילה לחסימה כמעט מוחלטת של התנועה הימית במצר הורמוז ולעליית מחירי הנפט בעולם. ארצות הברית הכריזה על מצור ימי נגד נמלי איראן, ואף שיגרה טילי הלפייר לעבר מיכלית ריקה שהתעלמה מאזהרות בדרכה אל המדינה.

גורמים ביטחוניים בוושינגטון ציינו כי הפעילות הצבאית הנוכחית מכינה את הקרקע לאפשרויות פעולה נרחבות יותר. אחד המקורות הבהיר כי "זה עוזר להכשיר את הקרקע, אם יהיה צורך", בעוד שטראמפ איים לפגוע בתשתיות אנרגיה וגשרים באיראן אם זו לא תשוב לשולחן המשא ומתן.

מנגד, בטהראן מבהירים כי פגיעה בתשתיות המדינה תוביל לתגובה הרסנית במיוחד. דובר הצבא מוחמד אכרמיניה דחה את ההערכות כי תקיפת יעדי החוף תנטרל את כוחה של ארצו, וטען כי "האמריקנים חשבו שבאמצעות תקיפת חלק מהבסיסים שלנו בחופים הדרומיים של המדינה, הם יוכלו להשיג שליטה על המצר האסטרטגי הזה".

הוא הוסיף כי איראן מסוגלת "להפעיל שליטה על מצר הורמוז מכל נקודה בודדת בשטחה", ואיים כי במקרה של פגיעה אמריקנית נוספת, כוחותיו יתקפו את "כל התשתית הנותרת" של כוחות ארצות הברית ובעלות בריתה באזור המפרץ.

בתוך איראן, החזרה לשגרת הלחימה מעוררת חשש כבד בקרב האוכלוסייה האזרחית, המותשת משנים של עימותים. האזרחים מביעים תקווה כי ערוצי התקשורת החשאיים שהובילו לשחרור האסירה יצליחו להוביל גם להרגעת הרוחות הכללית.

בינתיים, פרשנים מעריכים כי שני הצדדים מאותתים כי אינם רוצים להמשיך בלחימה, אולם לא ברור כיצד יפתרו את הרצון האיראני לבעלות על מצר הורמוז.