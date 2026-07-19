כיכר השבת
בריטניה נפלה

כוננות ספיגה: סטארמר יתייצב מחר בפני המלך - והאנטי-ישראלי יירש את מקומו

כניסתו הצפויה של ראש הממשלה החדש לתפקיד מחר מלווה בהצהרות על שינוי מדיניות חריף כלפי ירושלים | מנהיג הלייבור אנדי ברנאהם הצהיר בנאומו על כוונתו להטיל סנקציות על ישראלים, לאסור סחר עם התנחלויות ולהגביל רישיונות נשק | ברנאהם התנצל על עמדת מפלגתו בתחילת המלחמה והגדיר את המצב בעזה כצלקת על המצפון הקולקטיבי | (חדשות)

ראש ממשלת בריטניה הנכנס, אנדי ברנאהם, צפוי להוביל קו פוליטי ומדיני חדש שישפיע באופן ישיר על יחסי המדינה עם ישראל.

בנאום שנשא לקראת כניסתו לתפקיד, סימן מנהיג מפלגת הלייבור החדש כיוון שמאלי מובהק, תוך שהוא מביע ביקורת פומבית חריפה על התנהלותה של ישראל ברצועת עזה ועל האופן שבו ממשלתו של קיר סטארמר התייחסו למלחמה עד כה.

ברנאהם התייחס ישירות למדיניות החוץ הבריטית ואמר "אני יודע שאנשים רבים מרגישים שבתחילת הפעולה הצבאית של ישראל בעזה, המפלגה שלי לא צדקה, ואני מצטער על כך". הוא הוסיף כי בריטניה הייתה "איטית מדי בקריאה להפסקת אש" והצהיר כי "עלינו לעשות כעת יותר כדי לחזק את הגישה שלנו" בזמן שלדבריו, "ישראל ממשיכה להפר את הסכם הפסקת האש ולהרוג פלסטינים חפים מפשע".

במסגרת נאומו הציג ראש הממשלה הנכנס שורה של צעדים מעשיים שבכוונתו לקדם נגד ישראל, והביע תמיכה בהטלת סנקציות נוספות על ישראלים המעורבים באלימות, בנקיטת מהלכים לאיסור סחר עם התנחלויות ישראליות ובהטלת הגבלות על רישיונות נשק לישראל.

ברנאהם הסביר את המדיניות החדשה בכך שישנן "ראיות גוברות לכך שנראה שבוצעו פשעי מלחמה", והוסיף כי "הסבל הבלתי נסבל בעזה הוא צלקת על המצפון הקולקטיבי שלנו" וכי "הריגת פלסטינים חפים מפשע, כולל ילדים" היא דבר "בלתי מקובלת לחלוטין".

לצד הטון התקיף נגד ירושלים, ביקש ברנאהם להבהיר בנאומו כי הוא מגנה את אירועי השבעה באוקטובר כ-"מפלצתיים", והדגיש כי הוא מוקיע את התקיפות האנטישמיות בתוך הממלכה. לדבריו, המאמצים הנדרשים למיגור האנטישמיות בבריטניה אינם עומדים בסתירה לצורך להוביל קו נוקשה ולבוא בחשבון עם ממשלתו של בנימין נתניהו.

כניסתו הרשמית של ברנאהם לתפקיד תתבצע מחר, יום שני, 20 ביולי 2026, כאשר ראש הממשלה היוצא קיר סטארמר יגיש את התפטרותו הרשמית למלך צ'ארלס השלישי. ברנאהם, שנבחר רשמית להנהגת המפלגה ביום שישי האחרון בוועידת הלייבור המיוחדת בלונדון, הבטיח בנאומו "לבנות פוליטיקה חדשה" אשר "עובדת עבור כל האנשים והמקומות", תוך שהוא מגדיר את חילופי הממשל הנוכחיים כ-"רגע השינוי המשמעותי ביותר בפוליטיקה שלנו מזה 40 שנה".

המלך צ'ארלסקיר סטארמראנדי ברנאהם

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