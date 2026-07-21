משלחת זק"א השלימה חילוץ שרידי מאות נפטרים והבאתם לקבר ישראל

בתום שבוע של פעילות אינטנסיבית, השלימה משלחת החטיבה הבינלאומית והיחידה למשימות מיוחדות של ארגון זק"א מבצע חירום מורכב וחסר תקדים בעיר יאשי שברומניה, שבמסגרתו אותרו, נאספו ונשמרו שרידי מאות נפטרים שמנוחתם הופרעה באכזריות, והובאו לקבורה מחדש על פי כל גדרי ההלכה.

הגילוי המרעיש של שלדים שלמים ועצמות הפזורים כדומן על פני האדמה, בשטח רחב ידיים המשתרע על פני כ-50 דונמים ואשר הופקע בעבר מבית העלמין היהודי ההיסטורי בעיר, עורר זעזוע עמוק בקרב קהילות ישראל בארץ ובתפוצות. השטח יועד להקמת פארק ציבורי ענק, ובמהלך עבודות החפירה וההכשרה נחשפו שלדים, עצמות אדם ושברי מצבות עתיקות מתחת לשכבות העפר - בניגוד מוחלט להצהרותיהן הרשמיות של הרשויות בעת הפקעת השטח, לפיהן כלל הקברים פונו בעבר למקום קבורה חלופי. הממצאים הוכיחו מעל לכל ספק כי אדמת בית העלמין נותרה רוויה בקברי ישראל שלא הועתקו.

בעקבות הגילוי, פנו רבה הראשי של רומניה, הגאון הרב רפאל שפר, יחד עם רבה של יאשי, הרב יהושע אהרונוביץ, ובהשתדלותה הנמרצת של הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה - אל הנהלת ארגון זק"א בבקשת סיוע דחופה ומיידית. בעקבות ההתערבות הופסקו עבודות הפיתוח לאלתר, השטח הוכרז כאזור סגור, וטופל בידי אנשי המקצוע וההלכה של החטיבה הבינלאומית והיחידה למשימות מיוחדות של זק"א, המומחים בטיפול במקרים מורכבים מעין אלו בארץ ובעולם כולו.

במהלך ימי המבצע ניהלו אנשי המשלחת פעולה הנדסית והלכתית מורכבת ומדוקדקת בשטח, תחת פיקוח הלכתי הדוק ורווי רגישות, בשיתוף פעולה מלא עם הרשויות, ארכיאולוגים מקומיים שליוו את החפירות, ועשרות עובדים שהפעילו כלים הנדסיים עדינים שנועדו למנוע פגיעה נוספת בנפטרים הטמונים במקום. כל ממצא אותר, תועד, נאסף ונשמר בקפידה, מתוך מטרה עליונה להשיב את כבודם של הנפטרים ולהביאם לקבר ישראל.

מנהל החטיבה הבינלאומית בזק"א, ברוך נידאם, אמר: "סיימנו מבצע מורכב ורגיש במיוחד, שבמהלכו אותרו ונאספו כמויות עצומות של ממצאים מתוך שטח בית העלמין, שטופלו בכבוד הראוי, בהתאם להנחיות רב זק"א הג"ר יעקב רוז'ה ובשיתוף פעולה מלא עם רבה של רומניה והרשויות המקומיות".

הרב שמחה יפה, חבר המשלחת שהיה אמון על ההיבטים ההלכתיים של המבצע, ציין: "היה זה מבצע מורכב ביותר מבחינה הלכתית. במהלך כל ימי הפעילות עמדנו בקשר רציף עם הגר"י רוז'ה, כאשר כל פעולה בשטח בוצעה אך ורק על פי הכרעתו ההלכתית, כדי להבטיח שכל עצם וכל ממצא יזכו לכבוד הראוי ויובאו לקבר ישראל בהתאם להלכה".

מפקד היחידה למשימות מיוחדות בזק"א, ערן קוזחי, הוסיף: "אנשי היחידה למשימות מיוחדות צברו ניסיון רב במבצעי איתור, חילוץ ואיסוף ממצאים בארץ ובעולם, וגם עבורנו מדובר באחד המבצעים המורכבים והרגישים שביצענו. הניסיון המבצעי שנצבר לאורך השנים אפשר לנו לבצע את המשימה בצורה מקצועית, רגישה ומכובדת, תוך שיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים בשטח".

מנכ"ל זק"א, הרב צבי חסיד, הדגיש את ייחודיותו של המבצע: "סיימנו את המבצע, שהיה חסר תקדים בהיקפו ובמורכבותו. זק"א הוא הארגון היחיד בעולם היהודי המחזיק בידע, בניסיון המבצעי ובמעטפת ההלכתית הנדרשת לביצוע מבצעים מסוג זה - החל מאיתור שרידי קברים בני מאות שנים, דרך איסוף העצמות ועד להבאתן לקבורה מחודשת על פי ההלכה. אנו רואים במלאכת קודש זו חסד של אמת ותמצית ייעודנו".

הרב חסיד הוסיף: "במהלך השנים ביצעו מתנדבי זק"א מבצעים דומים במדינות שונות בעולם, בהכוונתו ההלכתית של רב הארגון, הג"ר יעקב רוז'ה. בכל מקום שבו יהודים זקוקים לעזרתנו כדי לשמור על כבוד המת ולהביאם לקבר ישראל - אנשי זק"א יהיו שם כדי להבטיח שכבודם של שוכני עפר יישמר בחרדת קודש. מבצע זה ממחיש פעם נוספת את שליחותו של ארגון זק"א בשמירה על כבוד המת בכל מקום בעולם, ובזכות שילוב של מומחיות מקצועית, ניסיון רב שנים והכוונה הלכתית צמודה, הצלחנו להשיב את כבודם של שוכני העפר ולהביא את שרידיהם לקבר ישראל".

בהנהלת זק"א הודו לרשויות ברומניה, לפדרציה של הקהילות היהודיות במדינה, לרבה הראשי של רומניה הרב רפאל שפר, לרבה של יאשי הרב יהושע אהרונוביץ ולכל הגורמים שסייעו להצלחת המבצע, על שיתוף הפעולה המלא, שאפשר את השלמת המשימה החשובה בכבוד הראוי.