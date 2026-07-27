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תיעוד מיוחד

"החבר'ה האלה פשוט מעולים": כך נראה מקרוב שיגור ממערכת HIMARS על האויב הרוסי

צבא אוקראינה פרסם תיעוד וידאו של פעילות מבצעית של מערכות שיגור הרקטות HIMARS | ​בסרטון נראות יחידות HIMARS נעות במהירות בשטח, מתמקמות בשדות, ומבצעות שיגורים מדויקים של רקטות לעבר מטרות אויב (בעולם)

| צילום: צילום: צבא אוקראינה

​"החבר'ה פשוט מעולים. שמחים שחזרנו, ממשיכים לפגוע בדיוק במטרה", כך אמר לוחם צוות שיגור מתוך תא המפעיל של מערכת ה-HIMARS בתיעוד חדש מפעילות מבצעית בשטח.

הסרטון מציג מקרוב את עבודת הלוחמים רעולי הפנים המפעילים את המערכות המתקדמות, כשהם עוקבים אחר נתוני המטרה באמצעות מסכים ומחשבים מוגנים.

​הצילומים מראים את יחידות הראמפה הממונעות נעות בדרכי עפר ובשטחים פתוחים, תוך שמירה על הסוואה ופעילות מהירה.

עם הגעתן לנקודת היעד, המערכות מזדקפות ומבצעות שיגור רקטות מדויק לעבר מטרות איכות, בעוד הלוחמים מנטרים בזמן אמת את תוצאות הפגיעה על גבי המסכים.

​בתיעוד נראה החייל אומר כי "כל תנועה מסונכרנת. כל שנייה קובעת", תוך דגש על היכולת להתמקם ולפעול תוך שניות ספורות. הקפדה זו על לוח זמנים צפוף נועדה למנוע מאויב לאתר את מקור הירי ולהשיב אש.

​מיד לאחר השלמת הירי, המערכות מקפלות את המשגרים ועוזבות את האזור במהירות מרבית.

"צוותי ה-HIMARS שנפרסים במהירות, תוקפים בדיוק ונעלמים לפני שהאויב מבין מה קרה", מתאר צבא אוקראינה.

מלחמת רוסיה-אוקראינהHIMARS

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