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מאמצי החילוץ החלו

דרמה ביפן: עשרות לכודים במרכז קניות לאחר קריסת קומה ברעידת האדמה 

חלקי מבנה שנתלשו, עשן לבן וחשש לחיי אדם בקניון במחוז קוממוטו שביפן לאחר רעידת האדמה |במקם דווח על עשרות פצועים שפונו לבתי החולים ולכודים רבים ממתינים לחילוץ | כל העדכונים על רעידת האדמה הקשה שפקדה את יפן הבוקר (חדשות)

אנשים רבים לכודים בשעות אלו בתוך קניון איאון בעיירה קשימה שבמחוז קוממוטו, לאחר שהקומה השנייה של מתחם הקניות קרסה בעקבות הנזק הכבד שנגרם במקום. בדיווחים מקומיים צוין כי במבנה אירע פיצוץ, תיעוד מהמקום הראה עשן לבן עולה מהבניין בעת שאנשים נמלטו לעבר מגרש החנייה, וחלקים נרחבים מהחזית החיצונית נתלשו וחשפו את קורות הפלדה.

שירותי הכבאות מסרו בהודעה רשמית כי "הקומה השנייה של מתחם קניות קרסה, והותירה אנשים רבים לכודים בפנים". במקביל, עשרות בני אדם נפצעו באירוע, כאשר לפחות 50 פצועים מטופלים בבתי החולים וכ-10 בני אדם נפגעו בבית אבות. תושב העיר אוקי בן 89 תיאר את רגעי החרדה ואמר כי "רעידת האדמה רעדה בחוזקה למעלה ולמטה ומצד לצד במשך כ-10 עד 20 שניות".

כפי שדיווחנו הבוקר, רעידת אדמה עוצמתית בדרגה 7.1 הכתה באזור היבשתי של האי קיושו בשעה 16:27 לפי שעון מקומי, בעומק רדוד של 10 קילומטרים. כ-300,000 תושבים התבקשו להתפנות למקלטים, ואזהרת צונאמי קצרה שהופעלה באזור הוסרה כעבור כשעה. הרעש הכבד הוביל להשעיית תנועת הרכבות ולניתוק אספקת החשמל לאלפי משקי בית.

ראש הממשלה סנאה טקאיצ'י התייחסה למצב ואמרה כי "אנו עדיין מעריכים את היקף הפציעות ונזקי הרכוש, אך עודכנתי כי כבר היו מספר פצועים". בהמשך הודיעה כי 3,600 חיילים ייפרסו כדי לסייע במאמצי ההצלה וההתאוששות. מזכיר הממשלה הראשי מינורו קיהארה ציין כי כוחות החירום, משמר החופים וצבא יפן הוקפצו לזירות הנזק.

קיהארה פנה לציבור ואמר כי "אנו קוראים לתושבים באזורים שבהם הרעש היה חזק במיוחד להקדיש תשומת לב הדוקה למידע הפינוי שמוציאות הרשויות המקומיות באמצעות הרדיו, הטלוויזיה והאינטרנט, ולפעול ברוגע". במקביל, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית עדכנה כי לא נגרם נזק ולא התגלו בעיות בטיחות בתחנת הכוח הגרעינית בסנדאי, והיא ממשיכה לפעול כסדרה.

רעידת אדמהיפןקניון

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