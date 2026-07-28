הלחימה מול איראן הובילה להידוק חסר תקדים ביחסים האסטרטגיים בין ישראל לאיחוד האמירויות, שהפכה לבעלת הברית האזורית הקרובה ביותר של ירושלים, כך לפי דיווח של הפייננשל טיימס.
לפי הדיווח, היקף הפעילות של חברות ביטחוניות ישראליות במדינה גדל משמעותית, וצוות השגרירות הישראלית באבו דאבי הכפיל את נוכחותו.
במהלך העימות העבירה ישראל לאמירויות מערכות הגנה מתקדמות, בהן כיפת ברזל ומערכת הלייזר מגן אור. מערכות אלו סייעו ליירט כ-3,000 טילים וכטב"מים שנורו מאיראן, לצד סיוע מקיף מארצות הברית ומדינות נוספות. כעת שואפת ישראל להרחיב את שיתוף הפעולה גם לתחומי הבינה המלאכותית והתשתיות.
לצד ההתקרבות הביטחונית, נרשמת מתיחות מדינית סמויה בין המדינות. גורמים אמירתים האשימו בשיחות סגורות את ראש הממשלה בנימין נתניהו בגרירת האזור לעימות ובהסבת מבוכה לאמירויות בעולם הערבי. עם זאת, הנהגת אבו דאבי מוסיפה לראות בנורמליזציה אינטרס אסטרטגי.
במקביל להעמקת הברית הביטחונית, פועלת איחוד האמירויות לפתיחה זהירה של ערוצים מסחריים ודיפלומטיים מול טהראן כדי לצמצם סיכונים עתידיים. משרדים בדובאי התמלאו מחדש, הטיסות ותנועת ספינות המשא חודשו, והותר לכ-20 אלף תושבים איראנים לשוב למדינה.
הלקח המרכזי שהופק באבו דאבי מהמשבר הוא הצורך בחיזוק החוסן הלאומי והפחתת התלות במצר הורמוז. הרשויות מקדמות הטמנה ומיגון של תשתיות חיוניות, מאיצות הקמת צינורות נפט חלופיים ומסופי מסחר חדשים, ופועלות להרחבת מתקני אחסון המזון במדינה.
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