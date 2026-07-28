הסכמי אברהם פורחים בגלל המלחמה עם איראן: הקשר חסר התקדים שנרקם בין ישראל לאמירויות הסכמי אברהם התבררו כנכס אסטרטגי ראשון במעלה עבור איחוד האמירויות שהותקפה פעם אחר פעם על ידי איראן במהלך חודשי המלחמה | בעקבות כך, הידקו האמירויות את הקשר עם ישראל לרמה חסרת תקדים, במקביל לגישושים שקטים מול איראן (מדיני)