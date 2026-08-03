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במקביל לצמרות העצים: טיל אוקראיני תועד משייט בגובה נמוך במיוחד • צפו

תיעוד שפורסם בהרחבה ברשתות החברתיות מציג טיל שיוט אוקראיני כשהוא טס בגובה נמוך מאוד, כמעט של צמרות העצים הסמוכות | הטיל נראה בבירור רב כשהוא עובר את המצלמה | זה הטילים שנראה בתמונה (בעולם)

הטילים שתועד
הטילים שתועד| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מציג את טיל השיוט FP-5 פלמינגו כשהוא טס בגובה נמוך באופן קיצוני.

הסרטון ממחיש את היכולת החדשה של הטיל, שנראה טס במרחק קצר ביותר מעל פני הקרקע.

​הטיל המדובר נחשב לטיל הגדול ביותר של אוקראינה, משקלו עומד על 6 טונות והוא בגודל של אוטובוס בית ספר. לטיל טווח פגיעה של 3,000 קילומטרים והוא נושא ראש קרב במשקל של יותר מ-1,000 קילוגרמים.

​על פי הדיווחים, הטיל צויד במד גובה ובמערכת ניווט חדשים המאפשרים לו לטוס בגובה צמרות העצים. הטיסה הנמוכה מאפשרת לטיל הכבד להתחמק מרשת המכ"ם של רוסיה ולמנוע יירוט על ידי מערכות נ"מ לטווח ארוך.

​דגם זה כבר הציג ביצועים בשטח כאשר רשם 3 פגיעות מתוך 5 שיגורים לעבר מפעל נשק רוסי. השילוב בין מחיר זול, משקל כבד ויכולת חמיקה בגובה נמוך משנה את יכולת החדירה של מערכות ההגנה.

מלחמת רוסיה-אוקראינהטיל שיוט
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