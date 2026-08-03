תיעוד שפורסם ברשתות החברתיות מציג את טיל השיוט FP-5 פלמינגו כשהוא טס בגובה נמוך באופן קיצוני.

הסרטון ממחיש את היכולת החדשה של הטיל, שנראה טס במרחק קצר ביותר מעל פני הקרקע.

​הטיל המדובר נחשב לטיל הגדול ביותר של אוקראינה, משקלו עומד על 6 טונות והוא בגודל של אוטובוס בית ספר. לטיל טווח פגיעה של 3,000 קילומטרים והוא נושא ראש קרב במשקל של יותר מ-1,000 קילוגרמים.

​על פי הדיווחים, הטיל צויד במד גובה ובמערכת ניווט חדשים המאפשרים לו לטוס בגובה צמרות העצים. הטיסה הנמוכה מאפשרת לטיל הכבד להתחמק מרשת המכ"ם של רוסיה ולמנוע יירוט על ידי מערכות נ"מ לטווח ארוך.

​דגם זה כבר הציג ביצועים בשטח כאשר רשם 3 פגיעות מתוך 5 שיגורים לעבר מפעל נשק רוסי. השילוב בין מחיר זול, משקל כבד ויכולת חמיקה בגובה נמוך משנה את יכולת החדירה של מערכות ההגנה.