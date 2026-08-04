ספינת צובר ששטה תחת דגל ליבריה בשם Minoan Pioneer נפגעה היום (שלישי) מקליע לא מזוהה בעת ששיטה במצר הורמוז, במרחק של כ-37 קילומטרים צפון-מזרחית לאל-ח'סאב שבעומאן.

הקליע פגע בחדר המנועים וגרם להפסקת חשמל מוחלטת ולדליקה נרחבת באזור מגורי הצוות. בעקבות הפגיעה והאש שנפלטה נאלצו חברי הצוות לנטוש את הספינה.

במהלך האירוע נעלם המהנדס השלישי של הספינה, והוא מוגדר כרגע כנעדר. קריאת המצוקה ששודרה מהכלי נקלטה על ידי מיכלית ששטה בסמוך, ורשויות אבטחת הימאות הבריטיות והעומאניות פתחו בחקירת הנסיבות.

באירוע נפרד שארע הלילה, משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס צבאי של ארצות הברית בשטח כווית. המתקפה בוצעה באמצעות שלושה כלי טיס בלתי מאויישים.

במקביל לתקיפה בכווית נשמעו פיצוצים עזים במחוז בצרה בעיראק הסמוך לגבול, ודיווחים מקומיים הצביעו על שריפה שנראתה באזור.

רק אמש, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען כי מגעים מדיניים בין הצדדים החלו וכי תקיפות מתוכננות בוטלו.

מדובר בפעם הראשונה שארה"ב נמנעת מלהגיב על מתקפה איראנית כלפי חייליה המוצבים במזרח התיכון. תקיפת הספינה בהורמוז עברה גם היא ללא תגובה אמריקנית עד כה, מה שמעלה סימני שאלה גדולים על ה"שיחות" אותן מתאר טראמפ בין ארה"ב לאיראן.

איראן מודה כי מתקיימות שיחות - אולם לא עם ארה"ב אלא עם עומאן, על מנת לקבוע דרך גביית אגרה בהורמוז. איראן הדגישה גם במספר הזדמנויות כי גם אם יושג הסכם בין שתי המדינות, מצרי הורמוז לא ייפתחו עד להסרת המצור האמריקני.