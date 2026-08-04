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דיווח: הודעה על פתיחת הורמוז צפויה תוך שעות - ואלו הדרישות ההזויות של איראן

לפי דיווח בערוץ הסעודי אל-ערבייה, הודעה על פתיחת מצרי הורמוז צפויה להתקבל תוך שעות | לפי הדיווח, איראן ועומאן הגיעו להסכם על פתיחת המצר | במקביל, נחשפות הדרישות של איראן במצרי הורמוז, מה שמתברר ככל הנראה כפרטי ההסכם המתגבש | במקביל: תקיפה איראנית הלילה בכווית, ספינה הותקפה הבוקר בהורמוז | ההתפתחויות האחרונות (מדיני) 

חמינאי

ערוץ אל-ערביה הסעודי מדווח כי הודעה רשמית צפויה להימסר תוך שעות או לכל המאוחר מחר, בנוגע לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז, מה שמסמן פריצת דרך במגעים בין לעומאן.

במקביל, גורם איראני בכיר מסר לסוכנות הידיעות רויטרס את רשימת הדרישות של איראן בנוגע למצרי הורמוז.

לפי אותו בכיר, איראן דורשת לקבל שליטה מלאה על תנועת השיט הנכנסת למיצר הורמוז, לצד יכולת פיקוח והתערבות בתנועת השיט היוצאת.

דברים אלו נדונים כחלק מתכנית לפתיחת נתיב המים האסטרטגי מול עומאן. הגורם האיראני, המעורב בשיחות התיווך, ציין כי "זהו הרעיון הכללי הנדון כעת".

לפי התכנית המוצעת, נתיב היציאה יעבור בין איראן לעומאן, ואישור היציאה הסופי יינתן על ידי עומאן רק לאחר עדכון מראש של שלטונות איראן.

אותו גורם הבהיר את נחישות הממשל בטהראן להשיג את דרישותיו ואמר כי "טהראן אינה צפויה לשנות את עמדתה".

דברים אלו מגיעים לאחר שבסוף יולי דחה סגן שר החוץ האיראני, כאזם גריבאבאדי, הצעה עומאנית לחלוקת נתיבי המעבר באופן שווה.

גריבאבאדי טען בשעתה כי תכנית החלוקה השווה אינה מספקת מענה לצרכי הביטחון של איראן, כל עוד "לא תושג יציבות אזורית לטווח ארוך".

איראןדונלד טראמפמצר הורמוז

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