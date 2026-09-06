איראן בלחץ אדיר - ומחפשת דרכי יציאה: המלחמה הכלכלית של טראמפ

איראן הודיעה כי תגביר את מאמציה להתמודד עם הנזקים הכלכליים שנגרמו כתוצאה מהסנקציות האמריקאיות. במקביל, גורם איראני בכיר הזהיר מפני תגובה כואבת במיוחד אם המדינה תותקף שוב. האזהרה מגיעה על רקע חידוש התקפות ההדדיות בין צבא ארה"ב לכוחות האיראניים במפרץ הפרסי.

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הבהיר כי כללי המשחק במלחמה השתנו. קאליבאף אמר כי "מעתה ואילך, כל התקפה נגד האינטרסים והביטחון של איראן תזכה לתגובה מהירה יותר, כבדה יותר וכואבת יותר". בדבריו הדגיש כי המאבק המרכזי של איראן כעת הוא על הייצור ועל פרנסת התושבים.

מפקדת המרכז של צבא ארה"ב הודיעה כי תקפה שלוש מכליות נפט איראניות. התקפה זו בוצעה בתגובה לשיגור טילים בליסטיים על ידי משמרות המהפכה לעבר שתי ספינות מלחמה אמריקאיות. מפקד סנטקום, אדמירל בראד קופר, אמר כי "שיהיה המסר למשמרות המהפכה ברור: אם תירו על שתי ספינות שלנו, נטיל מחיר כלכלי גבוה עוד יותר - ונוציא מכלל פעולה שלוש משלכם".

בתגובה ללחץ הגובר, הקים משרד הכלכלה האיראני מפקדת מלחמה כלכלית. שר הכלכלה, עלי מדניזאדה, דחה את הטענה כי הלחץ האמריקאי יעבוד.

מדניזאדה ציין כי "הם מדברים על לחץ כלכלי ובידוד, על ניתוק קשרים פיננסיים והם חושבים שעל ידי לחיצה על כלכלה של מדינה הם יכולים לשנות את ההחלטות של עמה. עלי להבהיר נקודה אחת: האחריות לקרקע הכלכלה של איראן היא על ממשלתה ועמה, ולא על משרד האוצר של ארצות הברית".

במקביל, חיל הים של משמרות המהפכה הזהיר ספינות מפני מעבר בנתיבים בלתי מורשים במצר הורמוז. בהודעת משמרות המהפכה נאמר: "אל תתפתו על ידי צבא ארצות הברית 'הטרוריסטי' והימנעו מכל תנועה חשודה שמטרתה לעבור בנתיבי מים בלתי מורשים. אחרת, תהיו למטרה". באיראן דיווחו גם על הפלת מל"ט מעקב אמריקאי באזור ארביל.

שר הנפט האיראני, מוחסן פאקנג'אד, התייחס למצב במתקן הנפט המרכזי באי חארג. פאקנג'אד ציין כי האי הותקף כ-550 פעמים בחודשים האחרונים, אך המתקן ממשיך לפעול. לדבריו, הסגר הימי שאימצה איראן במצר הורמוז ממשיך להשפיע על מחירי הדלק בעולם וללחוץ על השווקים הבינלאומיים.