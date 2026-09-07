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תחת ביקורת חריפה

סערה במדינה האירופית: חוק חדש אוסר עטיית חיג'אב בבתי הספר

אוסטריה החלה לאכוף חוק חדש האוסר על תלמידות שטרם מלאו להן 14 לעטות חיג'אב בבתי הספר

אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

אוסטריה החלה היום (שני), עם פתיחת שנת הלימודים בווינה ובכמה מחוזות נוספים, לאכוף חוק חדש האוסר על תלמידות שטרם מלאו להן 14 לעטות חיג'אב בבתי הספר, במהלך שמעורר מחלוקת חריפה במדינה ואף צפוי להגיע לבית המשפט החוקתי.

על פי החוק, האיסור חל בבתי ספר ציבוריים ופרטיים ומתייחס במפורש לכיסוי ראש המכסה את הראש "על פי המסורת האסלאמית". הוא אינו חל על פעילות לימודית או אירועים הנערכים מחוץ לשטח בית הספר.

במקרה של הפרה ראשונה נדרשת הנהלת בית הספר לקיים שיחה עם התלמידה והוריה, ובהפרות חוזרות ניתן לפתוח בהליך מנהלי שבסופו קנס של בין 150 ל-800 אירו.

הממשלה האוסטרית מציגה את המהלך כאמצעי שנועד להגן על ילדות ולקדם שוויון, עצמאות ונראות של תלמידות. מנגד, הקהילה האסלאמית באוסטריה טוענת כי מדובר בחוק מפלה הפוגע בזכויות יסוד, והודיעה כי בכוונתה להיאבק בו בבית המשפט החוקתי.

אוסטריה אינה המדינה האירופית היחידה שמגבילה עטיית חיג'אב במערכת החינוך. בצרפת נאסר מאז 2004 על תלמידים בבתי הספר הציבוריים להציג סמלים דתיים בולטים, איסור הכולל גם חיג'אב, ואילו בקוסובו נאסר מאז 2010 על תלמידות לעטות כיסוי ראש בבתי הספר.
קנסאירופהאוסטריהאיסלאםחיג'אב

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