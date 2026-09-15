ארה"ב מצהירה לראשונה: "הצבנו מערכות נשק בחלל"

טראמפ מכריז על פרויקט ההגנה הרב שכבתית "כיפת הזהב", אילוסטרציה ( צילום: הבית הלבן )

ארה״ב מאשרת לראשונה כי הציבה נשק בחלל. מזכיר חיל האוויר האמריקאי, טרוי מיינק, אמר בכנס במרילנד כי ארה״ב הציבה במסלול סביב כדור הארץ "נשקי שליטה בחלל, המסוגלים להגן על הכוחות המשולבים מפני פעולות עוינות של יריבים".

מיינק לא פירט אילו כלי נשק הוצבו או כיצד הם פועלים. מיינק הוסיף כי חיל האוויר האמריקאי מרחיב את השימוש במערכות אוטונומיות וצפוי להשתנות באופן "קיצוני" עד שנת 2032. לדבריו, ארה״ב "מגבירה את המוכנות מול האיומים הקיימים".

אילוסטרציה ( צילום: שאטרסטוק )

החשיפה מגיעה על רקע החשש האמריקאי מהתפתחות יכולות נגד לוויינים מצד רוסיה וסין, כאשר חלק ניכר מהתשתיות האמריקאיות נשען על תקשורת לוויינית.

ההודאה הפומבית מגיעה לאחר שבספטמבר 2025 בוצע מבצע צבאי משותף וראשון מסוגו בחלל בין ארצות הברית לבריטניה.

במהלך המבצע, הנחו כוחות החלל האמריקאיים מבסיס בקולורדו לוויין צבאי להתקרב מאוד ללוויין בריטי, בדיוק כאשר הלוויין הסיני Shiyan 12-01 חלף כ-83 קילומטרים מתחתיהם. המבצע, שבוצע במקביל לפריסה ימית במזרח הרחוק, נועד להעביר מסר הרתעה תקיף לבייג'ינג.