 דלג לתוכן הראשי
סכנה מעבר לפינה

מנכ"ל ענקית הבינה המלאכותית מגיב לאזהרות: "העולם צודק, צריך לפחד" 

על רקע אזהרות המומחים מהתחום, מנכ״ל OpenAI מודה כי החשש מוצדק – אך טוען כי התעשייה עדיין יכולה לפתח את הטכנולוגיה בבטחה (מעניין)

מנכ״ל OpenAI סם אלטמן (צילום: שאטרסטוק)

בצל האזהרות ממומחים בתחום, מנכ"ל OpenAI סם אלטמן הודה כי החשש מפני הסיכונים של בינה מלאכותית מוצדק, אך טען כי הוא עדיין מאמין שהתעשייה מסוגלת להתמודד עם הסכנות.

"העולם צודק. צריך לפחד מזה", אמר אלטמן בכנס שנערך בסן פרנסיסקו, והוסיף כי תאונות מסוימות עשויות להיות בלתי נמנעות ככל שהטכנולוגיה מתפתחת במהירות. לדבריו, חברות בתחום צריכות להיות מוכנות להאט ואף לעצור כאשר אינן יכולות להבטיח שהמשך הפיתוח בטוח.

דבריו מגיעים על רקע אזהרות חריפות יותר מתוך תעשיית ה- עצמה. ג'ייקוב קוקסון, חוקר שעבד בעבר באנתרופיק וב־OpenAI התפטר לאחרונה תוך אזהרות כי המרוץ ל-AI עלול לסכן את האנושות. הוא קרא להאט את קצב הפיתוח וטען כי התעשייה מתקדמת מהר יותר מהיכולת שלה להתמודד עם הסיכונים.

ג'ק קלארק, ממייסדי אנתרופיק, הזהיר אף הוא בראיון ל-NPR מפני מצב שבו סוכני AI שאינם פועלים בהתאם למטרותיהם של בני האדם יוכלו לפרוץ למחשבים ואף לנסות לשבש את האינטרנט.

קלארק אף קרא לבחינה של תקני בטיחות משותפים ופיקוח חיצוני על מערכות מתקדמות, וטען כי התחרות בין חברות ה-AI מקשה על חברה בודדת להאט את קצב הפיתוח בכוחות עצמה. לדבריו, "אנחנו מטילים קוביות עם סיכונים עצומים", ולכן יש צורך לשנות את מסלול התעשייה.
טכנולוגיהבינה מלאכותיתAIסם אלטמןOpenAIאנתרופיק

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר