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"הייתה פגישה טובה"

טראמפ חושף: גורם אמריקני נפגש עם נציגים איראנים במשך כשלוש שעות

שעות אחרי שאיים שוב להשמיד את המשטר האיראני, הנשיא טראמפ חשף במפתיע כי שליחיו וויטקוף וקושנר פגשו את אנשי המשלחת האיראנית בשולי כינוס העצרת הכללית של האו"ם | "אני מרגיש טוב מאוד", אמר וויטקוף אחרי המפגש, שלדברי טראמפ ארך 3 שעות (בעולם)

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לאחר שאמר היום כי הוא "צריך לקבל החלטה אם להעיף את איראן לגיהנום", נשיא ארה"ב דונלד טראמפ חשף הערב (שלישי) כי גורם אמריקני נפגש במשך שלוש שעות עם משלחת איראנית בשולי כינוס עצרת האו"ם.

טראמפ אמר את הדברים לצידו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, והפנה את השאלה לשליחו המיוחד סטיב וויטקוף, שהגיב: "אני מרגיש טוב מאוד אחרי הפגישה". טראמפ הוסיף: "זו הייתה פגישה מאוד מועילה. זה יכול להוביל לגדולה של האומה אז אני מצפה שהם ירצו להגיע לעסקה".

מוקדם יותר היום טען טראמפ בנאומו בעצרת האו"ם כי "בזמן שאחרים דיברו על שלום, אני עשיתי שלום, ובזמן שאחרים התעלמו מאיומים, אני התעמתתי איתם". לדבריו, "אין דוגמה טובה יותר לסכנה שהורשתה לצבור כוח, תוך סיכון העולם, מאשר נותנת החסות מספר אחת לטרור, הרפובליקה האיסלאמית של איראן".

טראמפ חזר על הטענה ש"לעולם לא ארשה לאיראן להחזיק בנשק גרעיני", וטען כי "יש לי החלטה גדולה לקבל - אם להשמיד את איראן". הוא סייג והוסיף: "מאמין שנגיע להסכם אחרי בחירות האמצע".

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