 דלג לתוכן הראשי
צעד דרמטי

"טקסט אנטישמי": יושב ראש מפלגה בבריטניה לא יורשה להיכנס לישראל 

יו״ר מפלגת הירוקים בבריטניה זאק פולונסקי נאסר להכנס לישראל, בעקבות החלטה קיצונית של המפלגה | "טקסט אנטישמי מובהק" (בעולם)

1
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

יו״ר מפלגת הירוקים בבריטניה זאק פולונסקי נאסר מלהכנס לישראל, לאחר שהמפלגה הגדירה באופן רשמי ציונות כ"גזענות".

"היום קיבלה מפלגת הירוקים בבריטניה החלטה אשר משווה בין הציונות לגזענות, מעניקה לגיטימציה למאבק מזוין נגד ישראל וקוראת להקמת מדינה פלסטינית "מהים עד הנהר" שמשמעותה השמדת מדינת ישראל", נאמר בהודעת משרד החוץ.

במשרד הבהירו כי ההחלטה מהווה "טקסט אנטישמי מובהק על פי הגדרת IHRA, שכן היא שוללת את זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית".

"לפיכך, החליט שר החוץ , כצעד ראשון, להכריז הערב על יו״ר מפלגת הירוקים זאק פולונסקי כמנוע כניסה לישראל. הנ"ל תואם עם הרשויות הרלבנטיות", סיכמו במכתב.

"זכויות שוות לכולם"

ההצעה האנטישמית עברה ברוב של 56% מול 44% מקרב המצביעים, כאשר מתוך יותר מ-200 אלף חברי המפלגה הרשומים השתתפו בהצבעה 1,835 חברים בלבד.

בהצעה שאושרה מתוארת הציונות כ"אידאולוגיה פוליטית הקוראת להקמת מדינה יהודית המבוססת על לאומיות אתנית", שלטענת יוזמי ההחלטה מדירה את האוכלוסייה הלא-יהודית. המסמך קורא להקמת מדינה פלסטינית אחת שבה יהיו "זכויות שוות לכולם", לרבות האוכלוסייה היהודית. בהחלטה לא נכלל כל אזכור לקיומה של מדינת ישראל, והיא אינה כוללת התייחסות לפתרון שתי המדינות.
אנטישמיותגדעון סערבריטניהמשרד החוץמפלגה

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
דרך אגב, הוא יהודי.
י.מ.ר

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר