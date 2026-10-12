אזרח עומאן חמאם אל־חמאמי הטייס המחבל

פרטים חדשים בחקירת ניסיון התקיפה של טייס המשנה בטיסת פליי דובאי לישראל מפנים את תשומת הלב לאוסטרליה: על פי תחקיר שפרסם הניו יורק טיימס, החשוד למד במוסד אקדמי במלבורן בשנים 2015–2017, ובמהלך שהותו במדינה בא במגע עם אנשים הקשורים למרכז מוסלמי המשמש גם כמסגד.

במקביל, הרשויות באוסטרליה פתחו בחקירה בנוגע לתקופת שהותו במדינה, והפרשה כבר מעוררת מחלוקת פוליטית סביב הגירה, אשרות סטודנטים ומימון מוסדות מוסלמיים. החקירה מסתעפת: שני טייסים נעצרו בהקשר לטיסת פליי דובאי החשוד, אזרח עומאן בן 29 בשם חמאם אל-חמאמי, מוחזק במעצר באיחוד האמירויות. תיעוד קשה: כרכרת עץ נפלה במהלך פסטיבל - שניים נמחצו למוות כיכר השבת | 12:24 הוא חשוד בתקיפת הקברניט במהלך טיסה שנועדה להגיע לישראל בחודש שעבר, בניסיון שנועד לגרום להתרסקות המטוס ככל הנראה בנתב"ג. ההקצנה החלה באוסטרליה התובע הכללי של איחוד האמירויות, חמד סייף אל-שמסי, מסר כי לפי ממצאי החקירה, תהליך ההקצנה של טייס המשנה החל בתקופת לימודיו באוסטרליה. לדבריו, החשוד נחשף שם לרעיונות שהובילו אותו לתכנון מתקפה בהשראת פיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. עוד טען כי החשוד בחר בקריירה בתחום התעופה כדי להוציא לפועל את תוכניתו. הרשויות באמירויות מסרו כי החשוד למד במכון המלכותי לטכנולוגיה של מלבורן, ובתקופה זו הכיר אנשים הקשורים למוסד המכונה My Centre - מרכז לנוער מוסלמי בפרברי מלבורן, המשמש גם כמסגד. המרכז מנוהל בידי סמיר מוחטדי, המוכר גם בשם אבו חמזה. לפי התובע הכללי, החשוד הזכיר בחקירתו את מוחטדי כמנהיג המסגד.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מי עומד בראש המרכז המוסלמי?

המרכז, המוכר גם בשם Multicultural Youth Center, פועל זה שנים בפרברים הצפוניים של מלבורן. לאורך השנים עורר מוחטדי זעם בשל התבטאויותיו, ובהן פרסומים "נגד ציונים", אמירות שעוררו ביקורת בנוגע ליחסו לאלימות במשפחה והסתייגויות שהביע בתקופת מגפת הקורונה ביחס לחיסונים.

מוסטפא סרקיבי, מנהל מועצת האימאמים של מדינת ויקטוריה, הדגיש כי המרכז אינו מוסד שולי או מבודד, אלא מסגרת קהילתית המציעה גם פעילות ספורטיבית וסיוע בהתמודדות עם שימוש בסמים, לצד שירותי דת.

ביום ראשון פרסם מוחטדי סרטון בעמוד הפייסבוק של רשת Islamic Information and Services Network of Australasia, המפעילה את המרכז. בסרטון התייחס בעקיפין לטענות, אך לא השיב להן ישירות. הוא אמר כי לעיתים אנשים מתקבעים על עמדתם בלי קשר להסברים, וכי מוטב לפעמים שלא להגיב.

הפרשה מגיעה גם לזירה הפוליטית

באוסטרליה כבר מסתמן כי החקירה עלולה להפוך לנושא פוליטי נפיץ. סוגיות ההגירה ואשרות הסטודנטים נמצאות במוקד הוויכוח הציבורי, ומפלגת הימין One Nation, בראשות פאולין הנסון, מרבה למקד ביקורת בקהילה המוסלמית הגואה.

ביום שני פרסמה הנסון הודעה שבה תקפה את המימון הציבורי שקיבל המרכז במלבורן, על רקע החשדות הנוגעים לטייס המשנה.

החקירה באמירויות נמשכת, והפרטים שנחשפו מציבים סימני שאלה חדשים סביב עברו של החשוד. עם זאת, חשוב להבחין בין טענות התביעה באמירויות, הקשרים שעליהם דווח והראיות שטרם פורסמו - לבין מסקנה מוכחת בדבר אחריותו של מוסד דתי כלשהו לפרשה.