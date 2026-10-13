משרד ההגנה האמריקני פרסם היום סרטון מרשים לרגל 251 שנה לקיומו של הצי האמריקני.

הסרטון מציג את עוצמתו של הצי דרך מראות דרמטיים של ספינות מלחמה ומשחתות בנמל, טיסות קוקפיט של מטוסי קרב בשמיים, אנשי צוות המסורים לשמירה על חופש השיט, ותרגילים צבאיים במים וביבשה.

כמו כן מוצגים בסרטון מסדרים חגיגיים של מלחים במדים, שיגור מטוסים מנושאות מטוסים ביום ובלילה, הפעלת מערכות הגנה מתקדמות ורגעים המוקירים את מורשת החיל לאורך דורות.

הצי האמריקני (US Navy) הוא הצי הצבאי הגדול, המתקדם והחזק ביותר בעולם, והוא מהווה זרוע אסטרטגית מרכזית בעוצמתה הביטחונית של ארצות הברית.

עם צי שכולל מעל 10 נושאות מטוסים גרעיניות, צוללות אסטרטגיות ומאות ספינות קרב, הצי פועל בכל האוקיינוסים כדי להבטיח את חופש השיט הבינלאומי, להרתיע יריבים ולהגיב במהירות למשברים בכל נקודה על הגלובוס. מעבר למשימות הקרביות, הצי האמריקני מהווה ציר מרכזי בהגנה על נתיבי הסחר העולמיים ובהגשת סיוע הומניטרי באזורי אסון.