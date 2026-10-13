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באוויר ובים

251 שנה: משרד המלחמה האמריקני מפרסם סרטון מרשים של הצי האמריקני | צפו

ארה"ב חוגגת היום את הקמתו של הצי האמריקני לפני 251 שנה | בסרטון שפרסם משרד ההגנה האמריקני נראית הפעילות האינטנסיבית של הצי האמריקני, באוויר ובים (בעולם) 

כה
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פעילות הצי האמריקני
פעילות הצי האמריקני (צילום: משרד ההגנה האמריקני)

משרד ההגנה האמריקני פרסם היום סרטון מרשים לרגל 251 שנה לקיומו של הצי האמריקני.

הסרטון מציג את עוצמתו של הצי דרך מראות דרמטיים של ספינות מלחמה ומשחתות בנמל, טיסות קוקפיט של מטוסי קרב בשמיים, אנשי צוות המסורים לשמירה על חופש השיט, ותרגילים צבאיים במים וביבשה.

כמו כן מוצגים בסרטון מסדרים חגיגיים של מלחים במדים, שיגור מטוסים מנושאות מטוסים ביום ובלילה, הפעלת מערכות הגנה מתקדמות ורגעים המוקירים את מורשת החיל לאורך דורות.

הצי האמריקני (US Navy) הוא הצי הצבאי הגדול, המתקדם והחזק ביותר בעולם, והוא מהווה זרוע אסטרטגית מרכזית בעוצמתה הביטחונית של .

עם צי שכולל מעל 10 נושאות מטוסים גרעיניות, צוללות אסטרטגיות ומאות ספינות קרב, הצי פועל בכל האוקיינוסים כדי להבטיח את חופש השיט הבינלאומי, להרתיע יריבים ולהגיב במהירות למשברים בכל נקודה על הגלובוס. מעבר למשימות הקרביות, הצי האמריקני מהווה ציר מרכזי בהגנה על נתיבי הסחר העולמיים ובהגשת סיוע הומניטרי באזורי אסון.
ארצות הבריתהצי האמריקני

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