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חשש מהבאות

תופי מלחמה באפריקה: כוחות צבא אתיופיה מתקדמים לגבול אריתריאה

כוחות אתיופיה מתקדמים לעיירת גבול שהייתה בשליטת המורדים, לאחר דיווחים על כניסת כוחות אריתריאה לשטח המדינה | שתי המדינות מחליפות האשמות, ומועצת הביטחון של האו"ם נערכת לדון בהסלמה (בעולם)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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התקדמות הכוחות האתיופיים (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

החשש ממלחמה נרחבת בין אתיופיה לאריתריאה גובר: כוחות צבא אתיופיה התקדמו לעיירת הגבול זלמבסה, שהייתה בשליטת המורדים, על רקע הסלמה צבאית באזור. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס, על סמך שישה מקורות המעורים במתרחש.

לפי הדיווח, כוחות אריתריאה חצו בשבוע שעבר את הגבול ונכנסו לעיירה כדי לסייע למורדים, אולם לא ברור אם הם עדיין נמצאים בה. צבא אתיופיה פתח מצידו במתקפת נגד שהובילה לנסיגת המורדים משורה של עיירות, והתקדמות הכוחות לזלמבסה מסמנת שלב נוסף בלחימה.

העימותים התחדשו בחודש שעבר, כאשר ברית מורדים בהובלת "החזית העממית לשחרור תיגראי" פתחה במתקפה. זאת לאחר מלחמת אזרחים עקובה מדם בשנים 2020–2022, שבה נהרגו מאות אלפי בני אדם.

המתיחות בין המדינות החריפה לאחר שאתיופיה האשימה את אריתריאה בהכנסת כוחות לעומק שטחה, עד למרחק של כ־60 קילומטרים מהגבול. אריתריאה הכחישה את הטענות, וטענה כי ההאשמות האתיופיות שקולות להכרזת מלחמה. שר החוץ האריתריאי אף פנה למועצת הביטחון של האו"ם בדרישה לנקוט צעדים נגד אתיופיה.

על רקע החשש מהתרחבות העימות למדינות נוספות בקרן אפריקה, מועצת הביטחון של האו"ם צפויה לקיים דיון סגור בנושא. המתיחות נוגעת גם לשאלת הגישה של אתיופיה לים, שאיבדה את קו החוף שלה עם עצמאות אריתריאה ב־1993, סוגיה שאדיס אבבה מגדירה כבעלת חשיבות קיומית.
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