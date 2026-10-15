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תאונה חריגה

טנדר עם כנפיים: בן 82 איבד שליטה - ונכנס ישר בקיר

נהג בן 82 איבד שליטה על רכבו במהלך פנייה בג'ורג'יה, התנגש בבניין ונתקע בין קיר תמך לבית מגורים | כוחות ההצלה חילצו אותו מהרכב שנותר תלוי באוויר (מעניין)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
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תאונה חריגה התרחשה ביום שלישי בערב בעיר אקוורת' שבמדינת ג'ורג'יה ב, כאשר רכב מסחרי התנגש בבניין ונותר תלוי באוויר בגובה של כשלושה מטרים.

על פי המשטרה המקומית, הנהג, בן 82, ביצע פנייה שמאלה אך טעה בהערכת זווית הפנייה. בניסיון להימנע מפגיעה באי תנועה, הוא סובב את ההגה בחדות, רגלו החליקה והרכב האיץ לעבר הבניין.

כתוצאה מההתנגשות נתקע הרכב בין קיר תמך לבית מגורים, כשהוא תלוי באוויר בזווית חריגה. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום ייצבו את הרכב וחילצו מתוכו את הנהג, שנפצע באורח קל ופונה לבית החולים.

במשטרה ציינו כי לא נמצאו סימנים לכך שהנהג היה תחת השפעת אלכוהול או סמים, וכי הוא צפוי להחלים מפציעותיו.
ארה"בתאונההתנגשותג'ורג'יהטנדר

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