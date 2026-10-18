אחרי מכוניות מעופפות: הפרויקט הבא של אילון מאסק

טסלה לא מסתפקת במכונית שמסוגלת להתרומם באוויר: החברה של אילון מאסק מקדמת גם רובוטים דמויי אדם ומוניות אוטונומיות, שעשויים לשנות את עתיד התחבורה והעבודה.

כזכור, הרודסטר החדשה שהוצגה ב־15 באוקטובר ביצעה תמרונים קצרים באוויר באמצעות מנועים המבוססים על טכנולוגיית SpaceX. עם זאת, לא מדובר במכונית מעופפת במובן המקובל, והיא אינה מסוגלת לטוס לאורך זמן כמו מטוס. תחילת הייצור מתוכננת ל־2028.

במקביל, טסלה מפתחת את Optimus, רובוט דמוי אדם שנועד לבצע משימות פיזיות שגרתיות, חוזרות או מסוכנות. בחברה מקווים כי הרובוט יוכל לסייע במפעלים, במחסנים ובהמשך גם בבתים, אך הוא עדיין נמצא בשלבי פיתוח ולא הגיע לפריסה מסחרית רחבה.