אחרי מכוניות מעופפות: הפרויקט הבא של אילון מאסק

טסלה לא מסתפקת במכונית שמסוגלת להתרומם באוויר: החברה של אילון מאסק מקדמת גם רובוטים דמויי אדם ומוניות אוטונומיות, שעשויים לשנות את עתיד התחבורה והעבודה.
כזכור, הרודסטר החדשה שהוצגה ב־15 באוקטובר ביצעה תמרונים קצרים באוויר באמצעות מנועים המבוססים על טכנולוגיית SpaceX. עם זאת, לא מדובר במכונית מעופפת במובן המקובל, והיא אינה מסוגלת לטוס לאורך זמן כמו מטוס. תחילת הייצור מתוכננת ל־2028.
במקביל, טסלה מפתחת את Optimus, רובוט דמוי אדם שנועד לבצע משימות פיזיות שגרתיות, חוזרות או מסוכנות. בחברה מקווים כי הרובוט יוכל לסייע במפעלים, במחסנים ובהמשך גם בבתים, אך הוא עדיין נמצא בשלבי פיתוח ולא הגיע לפריסה מסחרית רחבה.
מיזם נוסף הוא Robotaxi, שירות מוניות אוטונומיות המבוסס על כלי רכב ללא נהג. במסגרת הפרויקט פיתחה טסלה את Cybercab, רכב דו־מושבי ללא הגה ודוושות. החברה כבר החלה להפעיל שירותי Robotaxi באוסטין שבטקסס, ומבקשת להרחיב את פעילותה.
שני המיזמים עדיין מתמודדים עם אתגרים טכנולוגיים, בטיחותיים ורגולטוריים. בטסלה מקווים כי הרובוטים יאפשרו אוטומציה של עבודות פיזיות, והמוניות האוטונומיות ישנו את אופן ההתניידות בערים. על פי הדיווח, דווקא הפרויקטים הללו עשויים להשפיע על עתיד החברה לא פחות מהמכונית המעופפת למחצה שגנבה את ההצגה.