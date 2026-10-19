אילון מאסק מטיל פצצה: "אתן מניה לכל ילד בארצות הברית"

איל ההון אילון מאסק הודיע היום (שני) כי בכוונתו להעניק במהלך שנת 2027 מניה אחת של חברת החלל ספייסאקס שבבעלותו לכל ילד בארצות הברית, במהלך שעשוי להגיע לשווי כולל של כ-10.7 מיליארד דולר.

"בשנה הבאה אתן אחת ממניות ספייסאקס שלי לכל ילד באמריקה", כתב מאסק ברשת החברתית איקס, והוסיף: "זו תהיה הראשונה מבין רבות".

בארצות הברית חיים כ-73 מיליון ילדים מתחת לגיל 18, ושוויה של מניית ספייסאקס עמד בסוף השבוע על כ-146 דולר. לפי החישוב, מדובר בתרומה בשווי של כ־10.66 מיליארד דולר, שהם כ־1.17% מהונו של מאסק, המוערך היום בכ־908.5 מיליארד דולר לפי פורבס.

עם זאת, מאסק טרם הבהיר כיצד יחולקו המניות, מי בדיוק יהיה זכאי לקבלן ומתי תתבצע החלוקה. המשמעות העקיפה לתרומה היא שכל ילד בארצות הברית יהיה מושקע בחברה שבבעלות מאסק - דבר שעשוי להועיל לו בעתיד.

ההכרזה הגיעה יממה לאחר שחברת הבינה המלאכותית אנתרופיק הודיעה כי תקצה 5% ממניותיה לקרן שתפעל לטובת הציבור. מאסק הגיב להודעה וקרא לחלק את המניות ישירות לציבור.