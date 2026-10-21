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לעיני המצלמות

בשנייה האחרונה: כך ניצל הולך הרגל מהתנגשות קטלנית | צפו

מכונית שנעצרה כדי לאפשר להולך רגל לחצות נהדפה לפתע לעברו בעקבות התנגשות עם גרר | האירוע תועד במצלמות האבטחה במקום (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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תיעוד ממצלמות אבטחה בעיר אלק שבפולין מציג רגעים דרמטיים שבהם הולך רגל כמעט נפגע ממכונית שנהדפה לעברו בעקבות התנגשות עם גרר.

בסרטון נראית מכונית שעוצרת לפני מעבר חצייה כדי לאפשר להולך הרגל לחצות את הכביש. אלא שרגעים לאחר מכן, גרר שהגיע מאחוריה מתנגש בעוצמה בחלקה האחורי. כתוצאה מהפגיעה, המכונית נהדפת קדימה וחוצה את מעבר החצייה, היישר לעבר האיש.

הולך הרגל מבחין בסכנה ומזנק לאחור ברגע האחרון, בחזרה למדרכה, וכך מצליח להימנע מפגיעה. לפי הדיווחים, הוא לא נפצע בתקרית.

האיש שנסע במכונית שנפגעה קיבל טיפול רפואי, אך פציעותיו לא היו חמורות והוא לא נזקק לאשפוז ממושך.

הסרטון צולם במצלמות האבטחה של עיריית אלק והופץ בהמשך על ידי המשטרה, שביקשה להזהיר נהגים והולכי רגל מפני הסכנות בכביש.
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