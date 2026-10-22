צרפת נערכת להחרפת צעדי הביטחון לקראת סוף השבוע, לאחר מעשי אלימות, הצתות וביזה שזעזעו ערים ברחבי המדינה.

נשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע היום (חמישי) כי ההפגנות שיתקיימו בשבת הקרובה יוגבלו לאלה המאורגנות ביוזמת איגודי עובדים, והזהיר מפני גורמים המבקשים לנצל את המחאה כדי לערער את הסדר הציבורי.

"ביום שבת האחרון היו מעשים פוליטיים חתרניים מצד קבוצות מהשמאל הקיצוני, שמטרתן להפיל את הרפובליקה", אמר מקרון. הנשיא השתמש במילים חריפות נגד הקבוצות שעומדות מאחורי האלימות והביזה.

ההחלטה מגיעה לאחר סוף שבוע של מהומות קשות, שבמהלכן נפגעו בתי עסק ומבני ציבור. לפי הדיווחים בצרפת, בין 2,000 ל-3,000 חנויות נבזזו או ניזוקו במהלך האירועים, והנזק עורר חשש בקרב בעלי עסקים לקראת גל המחאות הבא.

הפגנות ייאסרו, כוחות מיוחדים ייפרסו

במסגרת ההיערכות, הרשויות כבר הודיעו על איסורים נקודתיים על הפגנות בכמה ערים. בליון נאסרו כל ההפגנות המתוכננות לשבת, וגם ברואן, בלה האבר ובאזורים נוספים הוטלו מגבלות. בפריז נאסרה הפגנת תלמידים שתוכננה ליום חמישי.

משרד הפנים נערך גם לתגבור משמעותי של כוחות הביטחון לקראת שבת, 24 באוקטובר. לפי הדיווחים, התוכנית כוללת כלי רכב משוריינים, חיילים מכוח סנטינל המוצב למשימות ביטחון פנים, וכן יחידות עילית של המשטרה והז'נדרמריה, ובהן RAID,‏ BRI ו-GIGN. היקף הכוחות צפוי להיות גדול בכ-20% מזה שהופעל בשבוע שעבר, לפי משרד הפנים.

לצד המגבלות, מקרון הבהיר כי מבחינתו יש להבחין בין מחאה לגיטימית לבין מעשי אלימות. בהצהרה קודמת, לאחר אירועי 17 באוקטובר, אמר: "אני רוצה להיות ברור מאוד. כלפי הפורעים וכל מי שעוסקים באלימות, לא נגלה שום סובלנות". הוא הוסיף: "הקשבה ודיאלוג אינם פירושם חולשה או פטור מעונש".

בהמשך הצהרתו הבטיח הנשיא כי האחראים למעשי ההרס יישאו בתוצאות: "מי שהרסו ישלמו. מי שבזזו יצטרכו להחזיר את הכסף. מי שניסו להפיל את הרפובליקה יצטרכו לתת על כך את הדין".

גם המודיעין נדרש לספק תשובות

במקביל להכרזה על הצעדים החדשים, מקרון כינס בארמון האליזה את ראשי שירותי המודיעין ובכירים בממשלה, בעקבות הטענות כי הרשויות לא נערכו כראוי לאירועי האלימות. ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו זימן גם את נציגי המפלגות הפוליטיות לדיון על המצב ועל הצעדים הנדרשים להבטחת הסדר הציבורי.

המשבר מתרחש על רקע מחאה רחבה יותר על יוקר המחיה, מחירי האנרגיה ומצב השירותים הציבוריים. מארגני המחאה, ובהם ארגוני תלמידים וסטודנטים ותנועת האפודים הצהובים, מתכוונים להמשיך בפעילותם למרות המגבלות.

המהלך של מקרון צפוי לעורר ויכוח על גבולות חופש ההפגנה בצרפת: הממשלה מבקשת למנוע הישנות של מעשי הביזה וההרס, ואילו חלק מהאופוזיציה מזהיר מפני פגיעה בחירויות האזרח. בינתיים, הרשויות מנסות למנוע מסוף השבוע הקרוב להפוך לסבב נוסף של עימותים ברחובות.