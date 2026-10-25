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"זה לא איום"

מאסק נגד אוקראינה: "השתמשה בשירות שלנו כדי להרוג אנשים"

לאחר ששיבושים בשירות האינטרנט הלווייני פגעו בפעילות הצבא האוקראיני, מאסק האשים את קייב בהפרת תנאי השימוש לצורך תקיפות קטלניות (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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חיילים רוסים מותקפים ע"י כטב"ם אוקראיני, אילוסטרציה
חיילים רוסים מותקפים ע"י כטב"ם אוקראיני, אילוסטרציה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

איל ההון אילון מאסק תקף בחריפות את אוקראינה, לאחר שיותר משבוע של הגבלות על שירות האינטרנט הלווייני סטארלינק פגע בפעילות הצבא האוקראיני במלחמתו נגד רוסיה.

מאסק טען כי אוקראינה הפרה את תנאי השימוש בשירות המופעל על ידי חברת ספייס-אקס שבבעלותו, והשתמשה בו לצורך תקיפות באמצעות כטב"מים.

"השימוש בסטארלינק, שירות מסחרי אזרחי, לצורך תקיפות כטב"מים שמטרתן להרוג אנשים מעולם לא הותר, וגם לא צריך להיות מותר", כתב מאסק. לדבריו, "אוקראינה הפרה את תנאי השימוש בסטארלינק והשתמשה בו לתקיפות כטב"מים כדי להרוג אנשים. הפרצה הזאת נסגרה בשבוע שעבר".

איל ההון אילון מאסק (צילום: שאטרסטוק)

לצד ההאשמות הדגיש מאסק את חשיבות השירות להגנת אוקראינה: "אם סטארלינק יכובה, קו החזית האוקראיני יקרוס מיד. זה לא איום, אלא הצהרת עובדה". הוא הוסיף כי חברת ספייסאקס עשתה למען הגנת אוקראינה יותר מכל חברה פרטית אחרת בעולם.

ההגבלות הוטלו ללא התרעה מוקדמת וכללו חסימת השירות בפלטפורמות שנעו במהירות של כ-160 קמ"ש ומעלה. משרד ההגנה האוקראיני הודיע בשבת כי הגישה לשירות הורחבה מחדש וכי החיבור נותר יציב גם במהירות של כ-400 קמ"ש.
ארה"באוקראינהולדימיר זלנסקיאילון מאסקכטב"מים
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