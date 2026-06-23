זכויות שוות לעצים ולבני אדם: ההחלטה החריגה שהתקבלה בקנדה

בעיירה הקנדית טרס-וודריי, ממערב למונטריאול, התקבלה החלטה חריגה המעניקה לעצים הכרה רשמית כיצורים חיים בעלי זכויות.

מועצת העיר אימצה פה אחד החלטה הקובעת כי לעצים יש זכות לחיים, לצמיחה טבעית, לשלמות ולהתחדשות.

ראש העיר, מישל בורדו, אמר כי "עץ הוא כמו בן אדם, משום שהוא נושם, חי, קולט מים ומגן עלינו בדרכים רבות".

העיירה, המונה כ-2,000 תושבים, הפכה גם לרשות המקומית הראשונה בקוויבק ובקנדה שחתמה על ההצהרה האוניברסלית לזכויות העץ. ההצהרה קובעת כי עצים הם יצורים חיים ונכס משותף לאנושות, כי החיים על פני כדור הארץ תלויים בקיומם וכי על בני האדם לנהוג כלפיהם באחווה ובסולידריות.

במסגרת המהלך תבחן העירייה את התקנות הקיימות כדי להבטיח הגנה טובה יותר על עצים או החלפתם במקרה של כריתה. בנוסף מתוכננות יוזמות להגדלת כיסוי העצים, כולל חלוקת עצים לתושבים לצורך נטיעה.