דונלד טראמפ לא מבזבז זמן. בדרכו חזרה לוושינגטון, הבהיר הנשיא כי המזרח התיכון ניצב בפני מציאות חדשה. לדבריו, אזהרה חריפה שהעביר לטהראן היא שהביאה לביטולן המיידי של הוצאות להורג של למעלה מ-800 בני אדם. "הבהרתי להם: אם תוציאו אותם להורג, תיפגעו בעוצמה חסרת תקדים", הצהיר.

לפי דיווח נרחב באתר 'וואלה' הבוקר (שישי) האיומים אינם נשארים רק במילים. טראמפ אישר כי צי מלחמה אדיר וכוחות צבאיים משמעותיים כבר עושים את דרכם לאזור איראן. "אנחנו עוקבים מקרוב", הזהיר, והזכיר למנהיגי איראן את הפגיעה הקודמת במתקני הגרעין: "זה היה הרסני לחלוטין. אם ינסו שוב – נפעל באותה קלות, ואפילו יותר".

מועדון המיליארד: פוטין בפנים, קנדה בחוץ

בעוד הזירה הצבאית מתחממת, "מועצת השלום" של טראמפ צוברת תאוצה כלכלית ומדינית. הנשיא חשף כי ארה"ב כבר הזרימה מיליארד דולר למיזם, ואישר כי ולדימיר פוטין התחייב לסכום דומה. בנוגע למחלוקת על הנכסים המוקפאים, טראמפ היה ישיר: "אם פוטין משתמש בכספו שלו – זה מבורך. שלום עולמי שווה הרבה יותר ממיליארד דולר".

בצעד שהכה גלים בזירה הדיפלומטית, טראמפ הודיע על ביטול הזמנתו של ראש ממשלת קנדה, מארק קארני, להצטרף למועצה. במכתב פומבי משפיל שפרסם ב-Truth Social, כתב הנשיא: "מועצת השלום מושכת את הזמנתה. זוהי מועצת המנהיגים היוקרתית ביותר שנאספה אי פעם".