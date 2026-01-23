כיכר השבת
דרמה על ה"אייר פורס 1"

"הצי כבר בדרך": טראמפ באולטימטום דרמטי לאיראן וברית מפתיעה עם פוטין

בשיחה דרמטית על סיפון המטוס הנשיאותי, חשף דונלד טראמפ את עוצמת ההיערכות הצבאית מול איראן: "אם יסטו מהקו – נפעל בקלות גדולה יותר מבעבר". בתוך כך, הנשיא מאשר כי פוטין כבר התחייב למיליארד דולר עבור מועצת השלום, ומבטל בבוז את הזמנתו של ראש ממשלת קנדה: "מועצה יוקרתית מדי עבורו" ( מדיני, בעולם)

כוחות הצי האמריקני במזרח התיכון (צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

לא מבזבז זמן. בדרכו חזרה לוושינגטון, הבהיר הנשיא כי המזרח התיכון ניצב בפני מציאות חדשה. לדבריו, אזהרה חריפה שהעביר לטהראן היא שהביאה לביטולן המיידי של הוצאות להורג של למעלה מ-800 בני אדם. "הבהרתי להם: אם תוציאו אותם להורג, תיפגעו בעוצמה חסרת תקדים", הצהיר.

לפי דיווח נרחב באתר 'וואלה' הבוקר (שישי) האיומים אינם נשארים רק במילים. טראמפ אישר כי צי מלחמה אדיר וכוחות צבאיים משמעותיים כבר עושים את דרכם לאזור . "אנחנו עוקבים מקרוב", הזהיר, והזכיר למנהיגי איראן את הפגיעה הקודמת במתקני הגרעין: "זה היה הרסני לחלוטין. אם ינסו שוב – נפעל באותה קלות, ואפילו יותר".

מועדון המיליארד: פוטין בפנים, קנדה בחוץ

בעוד הזירה הצבאית מתחממת, "מועצת השלום" של טראמפ צוברת תאוצה כלכלית ומדינית. הנשיא חשף כי כבר הזרימה מיליארד דולר למיזם, ואישר כי ולדימיר פוטין התחייב לסכום דומה. בנוגע למחלוקת על הנכסים המוקפאים, טראמפ היה ישיר: "אם פוטין משתמש בכספו שלו – זה מבורך. שלום עולמי שווה הרבה יותר ממיליארד דולר".

בצעד שהכה גלים בזירה הדיפלומטית, טראמפ הודיע על ביטול הזמנתו של ראש ממשלת קנדה, מארק קארני, להצטרף למועצה. במכתב פומבי משפיל שפרסם ב-Truth Social, כתב הנשיא: "מועצת השלום מושכת את הזמנתה. זוהי מועצת המנהיגים היוקרתית ביותר שנאספה אי פעם".

צוות נושאת המטוסים USS קרל וינסון (CVN 70) משגר מטוסי קרב (צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב סנטקום , חשבון רשמי)
הצהרת טראמפ (צילום: צילום מסך / וואלה)

"המלחמה של ביידן": סוף למרחץ הדמים באוקראינה?

טראמפ לא חסך ביקורת מקודמו בתפקיד, כשהוא מכנה את העימות במזרח אירופה "המלחמה של ביידן". לדבריו, חלה תפנית דרמטית בנכונות של שני הצדדים להגיע להסכם: "פוטין מעוניין בעסקה, וגם זלנסקי אמר לי בפגישתנו שהוא רוצה הסכם עכשיו".

הנשיא העריך כי התקדמות משמעותית תושג בתוך כשבועיים, כשהמטרה היא "להציל חיים ולהועיל לאירופה". לדבריו, הפרמטרים להסדר כבר גובשו חודשים ארוכים וכי "הרוח חיובית".

קחו אספירין: הנשיא מרגיע את השמועות

בסיום דבריו, התייחס טראמפ בביטול לחבורה שנצפתה על ידו השמאלית. "אני מרגיש מצוין", הבהיר והסביר כי נחבט בפינת שולחן במהלך ישיבה של מועצת השלום. בנימה משועשעת הוסיף עצה רפואית לציבור: "קחו אספירין אם אתם אוהבים את הלב שלכם".

כיכר השבת
