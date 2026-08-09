דרמה אווירית חריגה התרחשה היום (ראשון) בשמי ניו ג'רזי בסמוך למועדון הגולף היוקרתי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבדמינסטר, בזמן שהנשיא שוהה במקום. שני מטוסים אזרחיים קלים חדרו לתוך המרחב האווירי המוגבל והסטרילי, אשר נסגר לתנועה אווירית במיוחד לצורך אבטחת הנשיא.

בעקבות החדירה הבלתי מורשת, הוזנקו באופן בהול לפחות שני מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-16 של פיקוד הגנת האוויר והחלל של צפון אמריקה (NORAD), במטרה לבדוק את מהות כלי הטיס ולנטרל כל איום אפשרי על מנהיג העולם החופשי.

כלי הטיס האזרחיים, השייכים לתעופה הכללית, נכנסו לתחום האווירי הסטרילי מבלי שקיבלו אישור מתאים, ועל פי חלק מהדיווחים אף לא הגיבו לתקשורת הרדיו מצד גורמי האבטחה האווירית. מטוסי הקרב שהוקפצו מבסיס באזור וושינגטון פתחו במרדף וביצעו תמרונים בגובה נמוך מאוד מעל פני הקרקע במטרה למשוך את תשומת ליבם של הטייסים, אירוע שנצפה בבירור על ידי תושבים באזור ותועד בסרטונים שהופצו במהירות ברשתות החברתיות.

לאחר שלוחמי האוויר יצרו קשר עין עם המטוסים הפולשים, הם יירטו אותם וליוו אותם בבטחה אל מחוץ לטווח הסכנה. לפי הדיווחים, המטוסים האזרחיים לוו עד לנחיתה בבסיס אזורי, שם נלקחו הטייסים לחקירה על ידי גורמי האכיפה והאבטחה הפדרליים כדי לברר את נסיבות המקרה. מגורמים רשמיים נמסר כי לא נשקפה סכנה ממשית לחייו של הנשיא טראמפ ולא נרשמו נפגעים באירוע, כאשר ההערכה הראשונית היא כי הטייסים נכנסו למרחב האסור בטעות ומתוך חוסר תשומת לב למגבלות הטיסה המעודכנות.

העיירה בדמינסטר שבניו ג'רזי מוכרת בעיקר בזכות מועדון הגולף הפרטי של טראמפ, המשמש אותו גם כמעון מגורים בעת ביקוריו במדינה. בכל עת שבה שוהה הנשיא במתחם, מטילה רשות התעופה הפדרלית (FAA) מגבלות טיסה זמניות וקפדניות (TFR) מעל כל האזור משיקולי אבטחה מחמירים. פיקוד NORAD, המופקד על הגנת שמי ארצות הברית וכנף האבטחה האווירית של השירות החשאי, שוב ומזכיר לטייסים אזרחיים לבדוק היטב את אזהרות הטיסה המעודכנות לפני כל המראה, בפרט כאשר הנשיא שוהה מחוץ לוושינגטון.

יצוין כי אין זו הפעם הראשונה שבה נרשמות הפרות תעופה בסמוך למתחם המאובטח בבדמינסטר. במהלך השנים נרשמו מספר אירועים דווקא בסופי שבוע שבהם שוהה הנשיא במועדון, כאשר טייסים חובבנים נכנסים שוב ושוב לשטח הסטרילי בשל חוסר התעדכנות בנוהלי הטיסה המשתנים. האירוע הנוכחי מצטרף לדריכות הביטחונית הגבוהה שבה שרויים כוחות האבטחה סביב הנשיא ופזורתו, במיוחד לאור אירועי בטיחות וניסיונות פגיעה שונים שאירעו בעבר סביב אישים רמי דרג בממשל האמריקני.