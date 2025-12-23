רעידת אדמה בשירות החוץ האמריקאי: בשעה שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ מצהיר על רצונו לפתור סכסוכים עולמיים בדרכי שלום, הוא פותח ב"ניקוי אורוות" חסר תקדים במסדרונות הדיפלומטיה.

כפי שנחשף בעיתון הבריטי "הגרדיאן" (The Guardian), הממשל הורה לכ-30 שגרירים וראשי משלחות ברחבי העולם לארוז את חפציהם ולשוב לארה"ב בתוך שבועות ספורים בלבד.

חלל בשדרת הפיקוד: "שיטה חריגה ביותר"

מהלך הבזק בוושינגטון מעורר בהלה בקרב הדרג המקצועי במשרד החוץ האמריקאי. בימים האחרונים קיבלו עשרות שגרירים שהוצבו במדינות מפתח הודעה טלפונית לקונית ומפתיעה: עליכם לסיים את תפקידכם ולעזוב את השגרירויות עד אמצע חודש ינואר.

באיגוד שירות החוץ האמריקאי, המייצג את הדיפלומטים המקצועיים, הביעו תדהמה מהמהלך. דוברת האיגוד, ניקי גיימר, מסרה כי מדובר בפעם הראשונה בה מתבצעת החזרה המונית ופתאומית כזו ללא הסבר מפורט. "הנפגעים מדווחים על שיחות טלפון פתאומיות בלא כל הכנה מוקדמת", אמרה. המהלך עלול ליצור חלל דיפלומטי בשעה שהעולם ניצב בפני צמתים גורליים.

הסבר הממשל: "אמריקה תחילה" גם בשגרירויות

במשרד החוץ האמריקאי הודפים את הביקורת וטוענים כי מדובר בהליך סטנדרטי. לשיטתם, השגריר הוא נציגו האישי של הנשיא, וזכותו המלאה של הממשל להבטיח שבמדינות הללו ישרתו אלו שמקדמים בנאמנות את סדר היום של "אמריקה תחילה". בכירים במשרד הבהירו כי הדיפלומטים המקצועיים לא יפוטרו מהשירות כליל, אלא ישובצו מחדש בתפקידים אחרים בוושינגטון.

למעשה, נהוג לחלק את השגרירים לשני סוגים: מינויים פוליטיים (מקורבי נשיא ותורמים) ודיפלומטים מקצועיים משירות החוץ. בעוד מהמינויים הפוליטיים מצופה תמיד להתפטר עם חילופי שלטון, החזרה המונית של דרג מקצועי כפי שקורה כעת היא אירוע נדיר שמשנה את פני הדיפלומטיה האמריקאית.