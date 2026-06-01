כיכר השבת
"חדשות מזויפות"

הנשיא טראמפ זועם: "הסכם הגרעין שלי קובע בבירור - לא יהיה נשק גרעיני"

הנשיא האמריקני הגיב בחריפות לדיווחים על טיוטת ההסכם עם טהראן • "הסכם הגרעין קובע באופן ברור שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני" (בעולם)

טראמפ (צילום: שאטרסטוק )

נשיא פרסם הלילה (בין ראשון לשני) פוסט חריף ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו, בו תקף את רשת CNN על סיקורה של טיוטת ההסכם המתגבשת בין וושינגטון לטהראן בנושא תוכנית הגרעין האיראנית.

"החדשות המזויפות CNN אמרו היום, באופן שגרתי, שהסכם הגרעין האיראני שלי לא מדבר על גרעין, כשלמעשה הוא קובע, באופן ברור, שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני", כתב הנשיא בפוסט. הוא הוסיף: "CNN, ורבים אחרים בתקשורת החדשות המזויפות, הם אסון עם רייטינג נמוך".

התקפת הנשיא על רשת החדשות מגיעה על רקע דיווחים על התקדמות במשא ומתן בין ארצות הברית ל, כאשר הצדדים עדיין חלוקים על סוגיות מרכזיות. כידוע, טראמפ דרש תיקונים בטיוטת ההסכם, בעיקר בסעיפים הנוגעים לתוכנית הגרעין של איראן.

כזכור, טראמפ פרסם פעם אחר פעם דרישה מפורשת כי האורניום המועשר של איראן יועבר לארצות הברית או יושמד. "האורניום המועשר יועבר לאלתר לידי ארצות הברית כדי שיוחזר לשם ויושמד או שלחלופין, ועדיף, בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, יושמד במקום שבו הוא נמצא", כתב בשבוע שעבר.

יצוין כי טראמפ הזהיר בעבר: "אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים, אנחנו נסיים את זה בדרך אחרת".

ארה"באיראןדונלד טראמפהפסקת אשנשיא ארה"בהסכם עם איראןהעשרת אורניוםאורניום

