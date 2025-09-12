לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף היום (שישי), בריאיון לרשת פוקס ניוז, כי ככל הנראה נתפס הרוצח של צ'ארלי קירק, ה-FBI מעדכן כי הרוצח של צ'ארלי קירק הוא טיילור רובינסון, בן 22 מיוטה.

על פי ההודעה, אביו של רובינסון הוא שהסגיר אותו לכוחות הביטחון, לאחר שהוא התוודה בפניו כי הוא הרוצח. נמסר כי היה איש דת שהכיר את הרוצח ושכנע אותו להסגיר את עצמו.

כזכור, תמונותיו הופצו אתמול ברשת על ידי ה-FBI. "אני חושב שיש לנו אותו", אמר טראמפ, וציין כי בוודאות גבוהה הרוצח הוא זה שנמצא במעצר. לדברי טראמפ, הולכים להכריז על זה היום. עוד אמר כי קרוב של החשוד הסגיר אותו.

מוקדם יותר היום מסר ה-FBI מסר כי הרובה ששימש לרצח הוא רובה ציד בריחי, ולפי ה'ניו יורק טיימס' מסוג Mauser .30-06 bolt-action rifle.

רובה בריחי (באנגלית: Bolt-action rifle) הוא רובה שבו טעינת הכדור מופעלת באופן ידני על ידי היורה, מה שמפעיל בכל פעם מחדש ירי בודד.

וכך זה עובד: ריקון בית הבליעה מתבצע באמצעות משיכת הבריח לאחור - הפעולה מרוקנת את בית הבליעה מהתרמיל. כדי להכניס כדור מהמחסנית אל בית הבליעה דוחפים את הבריח קדימה; לפני כל ירייה ננעל הבריח מאחוריו של הכדור כדי להבטיח שהקליע יישאר במקום ולא יזוז עקב רתע.