​גורמים צבאיים בארצות הברית מגבשים עבור הנשיא דונלד טראמפ סקירה יומית בת כשתי דקות המציגה את רגעי השיא של התקיפות נגד מטרות באיראן, כך דווח ברשת NBC.

התיעוד הוויזואלי, שמופק על ידי פיקוד המרכז, מרכז את המבצעים המוצלחים ביותר שבוצעו ב-48 השעות האחרונות במסגרת "מבצע זעם אפי".

​מקור רשמי שצפה בתכנים תיאר את הסרטון כרצף של "דברים שמתפוצצים".

על פי הדיווח, הסקירה הפכה לאחד הכלים המרכזיים דרכם צורך הנשיא מידע על המלחמה, הנמצאת כעת בשבוע הרביעי שלה. עם זאת, בקרב בעלי בריתו של טראמפ גובר החשש כי העריכה הממוקדת בניצחונות מונעת ממנו לקבל את התמונה המלאה של המתרחש בשטח.

​בבית הלבן ובפנטגון דחו בתוקף את הטענות. דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, מסרה כי מדובר ב"טענה שקרית לחלוטין" וציינה כי טראמפ "מחפש ומבקש באופן פעיל את דעותיהם של כולם בחדר ומצפה לכנות מלאה מכל יועציו הבכירים". גם דובר משרד ההגנה, שון פארנל, הדגיש כי שר המלחמה פיט הגסית' נמצא בקשר רציף עם הנשיא בנוגע לכל היבטי המבצע.

​במקביל, נטען כי הנשיא לא עודכן בזמן אמת פגיעה במטוסי תדלוק אמריקניים בערב הסעודית, וגילה על כך רק דרך אמצעי התקשורת.

המידע המוצג בסרטונים תורם, לפי הדיווח, גם לתסכולו של טראמפ מהסיקור העיתונאי, כשהוא תוהה בפני עוזריו מדוע התקשורת אינה מבליטה את ההישגים שהוא רואה במו עיניו מדי בוקר.