כיכר השבת
שגרת בוקר בבית הלבן

"דברים שמתפוצצים": טראמפ צופה כל בוקר בסרטון הפצצות של ישראל וארה"ב

הנשיא טראמפ התרגל בימי המלחמה לשגרת בוקר חדשה, במהלכה הוא צופה בסרטון בן כשתי דקות בהפצצות של ישראל וארה"ב באיראן, כך לפי דיווח בטלוויזיה של NBC (חדשות)

1תגובות
הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

​גורמים צבאיים בארצות הברית מגבשים עבור הנשיא דונלד טראמפ סקירה יומית בת כשתי דקות המציגה את רגעי השיא של התקיפות נגד מטרות ב, כך דווח ברשת NBC.

התיעוד הוויזואלי, שמופק על ידי פיקוד המרכז, מרכז את המבצעים המוצלחים ביותר שבוצעו ב-48 השעות האחרונות במסגרת "מבצע זעם אפי".

​מקור רשמי שצפה בתכנים תיאר את הסרטון כרצף של "דברים שמתפוצצים".

על פי הדיווח, הסקירה הפכה לאחד הכלים המרכזיים דרכם צורך הנשיא מידע על המלחמה, הנמצאת כעת בשבוע הרביעי שלה. עם זאת, בקרב בעלי בריתו של גובר החשש כי העריכה הממוקדת בניצחונות מונעת ממנו לקבל את התמונה המלאה של המתרחש בשטח.

​בבית הלבן ובפנטגון דחו בתוקף את הטענות. דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, מסרה כי מדובר ב"טענה שקרית לחלוטין" וציינה כי טראמפ "מחפש ומבקש באופן פעיל את דעותיהם של כולם בחדר ומצפה לכנות מלאה מכל יועציו הבכירים". גם דובר משרד ההגנה, שון פארנל, הדגיש כי שר המלחמה פיט הגסית' נמצא בקשר רציף עם הנשיא בנוגע לכל היבטי המבצע.

​במקביל, נטען כי הנשיא לא עודכן בזמן אמת פגיעה במטוסי תדלוק אמריקניים בערב הסעודית, וגילה על כך רק דרך אמצעי התקשורת.

המידע המוצג בסרטונים תורם, לפי הדיווח, גם לתסכולו של טראמפ מהסיקור העיתונאי, כשהוא תוהה בפני עוזריו מדוע התקשורת אינה מבליטה את ההישגים שהוא רואה במו עיניו מדי בוקר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (89%)

לא (11%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אחלה דרך להתחיל יום שמח ומאושר תמשיך ככה ובהוספה בעזרת השם
אריק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר