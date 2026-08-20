נתניהו וטראמפ ( צילום: Marc Israel Sellem/POOL )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז הלילה (בין רביעי לחמישי) על מהלך דרמטי חסר תקדים במסגרת המתיחות עם איראן: מבצע כלכלי שכינה "Economic D-Day" - יום הפלישה הכלכלי. בהודעה שפרסם ברשת החברתית Truth Social, הבהיר הנשיא כי מדובר במערכה כלכלית ובידוד בקנה מידה שלא נראה מעולם כנגד מדינה כלשהי.

"אף אחד לא נתן לרפובליקה האיסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר להגיע להסכם מאשר אני", מסר טראמפ בהודעתו. "לרוע המזל, מבחינתם, הם נכשלו בניצולה". על רקע זה, הכריז על צעדים כלכליים חריפים שיופעלו נגד המשטר בטהראן ונגד כל מי שיסייע לו.

הוא באמת המציא את כל זה? הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

"הצי שלהם נעלם, המטבע חסר ערך" אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 טראמפ פירט את המצב הביטחוני והכלכלי של איראן כפי שהוא רואה אותו: "הצי שלהם נעלם, חיל האוויר שלהם הושמד, המפעלים הצבאיים שלהם הם עכשיו חורבות, המטבע שלהם חסר ערך, והמדינה שלהם בסכנת קריסה". לדבריו, מדובר בנקודת זמן מתאימה להחלת לחץ כלכלי מקסימלי. הנשיא האמריקני הזהיר בחריפות ממשלות, מוסדות פיננסיים ועסקים ברחבי העולם מפני כל סיוע לאיראן. "כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסיים, לעסקים, לנמלי התעופה או לגופים הממשלתיים שלה לספק חבל הצלה מכל סוג שהוא לאיראן - תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות עצומות", הבהיר. המהלך כולל איסור מוחלט על פעילויות מגוונות: הברחת נפט, קווי חליפין פיננסיים, העברות מזומנים, בתי חלפנות, רישומי כלי שיט וחברות קש. טראמפ הדגיש כי המטרה היא לחנוק את המשטר האיראני כלכלית עד שיסכים לתנאים אמריקאיים, תוך שהוא חוזר על הצהרתו: "איראן לא יהיה לה נשק גרעיני לצמיתות".

התגובה האיראנית: "הסחת דעת ממשברים"

בטהראן לא נשארו חייבים, ומיהרו להשיב תגובה חריפה כבר הבוקר (חמישי). שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, דחה את האיומים האמריקאיים וטען כי הכרזת ה-"D-Day הכלכלי" אינה אלא הסחת דעת מהמשברים הפנימיים החמורים שארצות הברית מתמודדת עימם.

עראקצ'י הזהיר כי ארצות הברית מצויה בחובות חסרי תקדים ובעלויות ריבית גואות, והדגיש: "הגדלת ההימור על מדיניות כושלת רק תביא לתבוסה נוספת ולעוינות כלפי האיראנים". לדבריו, "הטרור הכלכלי האמריקני מאיים על הכלכלה העולמית ועל הריבונות ברחבי העולם".

רקע: האמירויות כבר הקפיאו את הקשרים

המהלך האמריקאי מגיע על רקע הודעת איחוד האמירויות מאתמול (שלישי) על הקפאת כל הפעילות הפיננסית עם טהראן. משרד החוץ באבו דאבי נימק את ההחלטה ב"הסלמות אזוריות המערערות את השלום והביטחון באזור ובעולם".

עד כה, איחוד האמירויות טיפחה קשרים כלכליים הדוקים עם טהראן לאורך עשורים, כאשר דובאי שימשה כציר סחר מרכזי עבור איראן. לפי נתוני ארגון הסחר העולמי, היקף הסחר בין המדינות הסתכם בכ-28 מיליארד דולר ב-2024, שנה שבה האמירויות היוותה את מקור היבוא הגדול ביותר של איראן.

איחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות )

כזכור, טראמפ הצהיר בתחילת השבוע בראיון לפוקס ניוז כי "איראן צריכה להרים דגל לבן ולהיכנע", תוך שהוא מדגיש שאין לו לוחות זמנים קבועים. הנשיא הבהיר כי בחירות האמצע בארצות הברית לא משפיעות על ההחלטות שלו בנוגע לאיראן.

המהלך הנוכחי מסמן הסלמה משמעותית במדיניות האמריקאית כלפי איראן, כאשר וושינגטון מנסה לנצל את המצב הכלכלי והביטחוני הקשה של טהראן כדי לכפות עליה תנאים. השאלה היא האם הלחץ הכלכלי יביא את המשטר האיראני לשולחן המשא ומתן, או שמא יוביל להסלמה נוספת באזור.