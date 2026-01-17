לאחר המעבר לשלב ב' בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף את מי שינהל בזמן הקרוב את הרצועה.

לשכת ראש הממשלה מיהרה להוציא הודעה עם צאת השבת וכמובן זעמה על הכנסת נציג של טורקיה לוועדה: "ההכרזה על הרכב הועד המנהל של עזה, שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב".

על פי העדכון מהבית הלבן, מי שינהל את הרצועה הם, השליחים של הנשיא, רה"מ הבריטי לשעבר ונשיא הבנק העולמי, שהם יכהנו במועצת השלום שבראשה יעמוד נשיא ארצות הברית.

במקביל יהיה את המועצה המבצעת שבראשה יעמדו איש עסקים ישראלי מקפריסין עם בכירים מקטאר, איחוד האמירויות, טורקיה ומצרים.

מועצת השלום תהיה אחראית על הפיקוח הכללי של תוכנית טראמפ לעזה ויקבלו את ההחלטות המשמעותיות, כדוגמת גיוס משאבים, תיאום בין מדינות, קידום השלום וקביעת המדיניות המרכזית.

המועצה המבצעת תפקח על הביצוע המושלם של התוכנית ושל שיקום הרצועה על ידי הגורמים בשטח. תחת אחריותם תהיה ניהול השירותים לאזרח, חיזוק המוסדות לאזרח וכמובן התיאום עם השלון המקומי.

במועצת השלום יכהנו, הנשיא כמובן, מזכיר המדינה מרקו רוביו, השליח של טראמפ סטיב וויטקוף, חתנו של הנשיא היהודי ג'ארד קושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, המיליארדר האמריקני-יהודי מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה, ורוברט גבריאל, סגן היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב.