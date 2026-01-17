כיכר השבת
המועצה המבצעת ומועצת השלום

לקראת שלב ב' | טראמפ חשףמי ינהל את הרצועה; בישראל תקפו: "לא מתואם" 

נשיא ארצות הברית טראמפ חשף, מי ינהל מטעמו את השלב השני של שיקום רצועת עזה, הנשיא חילק לשתי מועצות - מועצת השלום בראשה הוא יעמוד והמועצה המבצעת, בה יהיו חברים ממדינות האיזור (חדשות בעולם)

2תגובות
(צילום: תקשורת ערבית, משרד האוצר)

לאחר המעבר לשלב ב' בתוכנית האמריקנית לרצועת עזה, נשיא ארצות הברית חשף את מי שינהל בזמן הקרוב את הרצועה.

לשכת ראש הממשלה מיהרה להוציא הודעה עם צאת השבת וכמובן זעמה על הכנסת נציג של טורקיה לוועדה: "ההכרזה על הרכב הועד המנהל של עזה, שכפוף לועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב".

על פי העדכון מהבית הלבן, מי שינהל את הרצועה הם, השליחים של הנשיא, רה"מ הבריטי לשעבר ונשיא הבנק העולמי, שהם יכהנו במועצת השלום שבראשה יעמוד נשיא ארצות הברית.

במקביל יהיה את המועצה המבצעת שבראשה יעמדו איש עסקים ישראלי מקפריסין עם בכירים מקטאר, איחוד האמירויות, טורקיה ומצרים.

מועצת השלום תהיה אחראית על הפיקוח הכללי של תוכנית טראמפ לעזה ויקבלו את ההחלטות המשמעותיות, כדוגמת גיוס משאבים, תיאום בין מדינות, קידום השלום וקביעת המדיניות המרכזית.

המועצה המבצעת תפקח על הביצוע המושלם של התוכנית ושל שיקום הרצועה על ידי הגורמים בשטח. תחת אחריותם תהיה ניהול השירותים לאזרח, חיזוק המוסדות לאזרח וכמובן התיאום עם השלון המקומי.

במועצת השלום יכהנו, הנשיא כמובן, מזכיר המדינה מרקו רוביו, השליח של טראמפ סטיב וויטקוף, חתנו של הנשיא היהודי ג'ארד קושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, המיליארדר האמריקני-יהודי מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה, ורוברט גבריאל, סגן היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
1
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר