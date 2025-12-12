במהלך עצרת בחירות סוערת שהתקיימה אמש (חמישי) בפנסילבניה, חשף נשיא ארה"ב דונלד טראמפ באופן מפורש את המדינות שהוא מעדיף שיגיעו מהן מהגרים לארצות הברית.

הנשיא ציטט את דבריו של העיתון האמריקני "ניוזוויק": "למה אי אפשר שאנשים יבואו מנורבגיה או משוודיה? שלחו לנו אנשים טובים, לא אכפת לכם?" טראמפ הבהיר כי המדינות שהוא מעדיף שיגיעו מהן מהגרים הן נורבגיה, שוודיה ודנמרק.

במקביל להצגת המדינות המועדפות, תיאר הנשיא האמריקני מדינות כמו סומליה, אפגניסטן והאיטי כ"מדינות מלאות בפשע", והדגיש את עמדתו התומכת בהפסקה מוחלטת של ההגירה ממדינות העולם השלישי.

איום החרב: עצירת מיליוני בקשות וסיוע פדרלי

מדיניות ההגירה של טראמפ צפויה להיות דרמטית: לפני חודש הודיע הנשיא כי בכוונתו לעצור את ההגירה ממדינות העולם השלישי, בעקבות אירוע ירי בו אזרח אפגני פגע בחיילי המשמר הלאומי בוושינגטון.

ביטול בקשות: הנשיא אף איים לבטל "מיליוני בקשות שהתקבלו" בתקופת נשיאותו של קודמו ג'ו ביידן.הפסקת סיוע: טראמפ הבהיר כי בכוונתו להפסיק את כל הסיוע הפדרלי לזרים-אזרחים שאינם אמריקאים, וכן להרחיק כל זר שמוגדר כאיום ביטחוני או שאינו "מתיישב עם התרבות המערבית"