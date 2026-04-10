כיכר השבת
בעקבות האיום בהשמדת איראן: הדמוקרטים שוקלים מחדש את הדחת טראמפ

האיום החריג של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ למחוק "ציוויליזציה שלמה" שבר את האיפוק הדמוקרטי. עשרות חברי קונגרס קוראים כעת להדחתו – בין אם בהליך אימפיצ'מנט ובין אם באמצעות התיקון ה-25 לחוקה (בעולם)

איומיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למחוק את , בהתבטאות שלו על השמדת "ציוויליזציה שלמה", הביאו לקיצו את האיפוק שבו נהגו עד כה רוב הדמוקרטים בכל הנוגע לשאלת הדחתו מהתפקיד במהלך כהונתו השנייה - כך מדווחים בסוכנות הידיעות AP.

עשרות חברי מפלגה דמוקרטים יצאו לאחרונה בהצהרות פומביות לפיהן אינו ראוי עוד לכהן בבית הלבן. הם קוראים להדחתו באמצעות הליך הדחה (Impeachment) או לחלופין באמצעות הפעלת התיקון ה-25 לחוקה – המאפשר לסגן הנשיא ולקבינט להכריז כי הנשיא אינו מסוגל עוד למלא את תפקידו.

"אנחנו לא יכולים לתרץ את מה שהנשיא אמר כטקטיקת משא ומתן", אמרה נציגת קליפורניה הדמוקרטית, שרה ג'ייקובס, לכתבים בגבעת הקפיטול ביום חמישי. "חשוב שגם אם הצלחנו להשיג את הפסקת האש הזו, שאני מתפללת שתחזיק מעמד, נדרוש מהנשיא דין וחשבון על מה שאיים לעשות. איום ברצח עם מנוגד לא רק לחוק הבינלאומי, אלא גם לחוק הפדרלי שלנו".

עם זאת, ההנהגה הדמוקרטית וגורמים מתונים רבים במפלגה נמנעו עד כה מתמיכה רשמית בהדחה. כל ניסיון להדיח את טראמפ נידון לכישלון כל עוד הרפובליקנים מחזיקים ברוב בקונגרס.

בטווח הקצר, מנהיגי הדמוקרטים בבית הנבחרים ובסנאט דוחפים את הרפובליקנים להצטרף אליהם להעברת חקיקה שתחייב את טראמפ לקבל את אישור הקונגרס לפני ביצוע תקיפות נוספות באיראן.

במהלך ישיבה קצרה של בית הנבחרים ביום חמישי, ניסו מספר דמוקרטים להעביר החלטה בנושא סמכויות מלחמה הנוגעות לאיראן, אך הרפובליקנים, השולטים בבית, התעלמו מבקשתם. "אנחנו צריכים שהיו"ר ג'ונסון יכנס אותנו למושב", אמרה חברת בית הנבחרים הדמוקרטית מוושינגטון, אמילי רנדל. "לעם האמריקני מגיע שזה יקרה".

בבית הלבן ממשיכים להגן על הרטוריקה של טראמפ וטוענים כי היא הוכיחה את עצמה כיעילה. "אני חושבת שזה היה איום חזק מאוד מאוד מצד נשיא ארצות הברית, שגרם למשטר האיראני לכרוע ברך, לבקש הפסקת אש ולהסכים לפתיחה מחדש של מצר הורמוז", אמרה דוברת הבית הלבן קארוליין ליוויט בתדרוך לעיתונאים ביום רביעי.

גם בימין הפוליטי, מספר דמויות בולטות, בהן חברת בית הנבחרים לשעבר מרג'ורי טיילור גרין מג'ורג'יה, העלו את ההצעה להדיח את טראמפ באמצעות התיקון ה-25.

כזכור, הדמוקרטים הדיחו את טראמפ פעמיים בבית הנבחרים במהלך כהונתו הראשונה (בגין פרשת אוקראינה ואירועי ה-6 בינואר), אך הוא זוכה בשני המקרים בסנאט. במהלך 16 החודשים האחרונים הם ניסו להימנע מדיונים דומים, בניסיון למקד את המסר שלהם בבחירות אמצע הקדנציה בנושאי כלכלה ויוקר המחיה, במקום להתעמת חזיתית עם נשיא שניצח ניצחון מוחץ בבחירות.

הרפובליקנים, שמחזיקים ברוב בבית הנבחרים, כבר הדפו בקלות שני ניסיונות קודמים להדיח את טראמפ בכהונתו השנייה. במקרים אלו, מספר משמעותי של דמוקרטים חברו לרפובליקנים או הצביעו "נוכח" כאשר בית הנבחרים חסם את החלטות ההדחה שיזם חבר הקונגרס הדמוקרטי אל גרין מטקסס.

אך אז הגיע האיום של טראמפ ביום שלישי בבוקר למחוק "ציוויליזציה שלמה". "הפסקת אש זמנית או לא, טראמפ כבר ביצע עבירה בת-הדחה. הקונגרס צריך לחזור לעבודה ולהדיח אותו מהתפקיד לפני שיגרום נזק נוסף למדינה שלנו ולעולם", אמר נציג דמוקרטי מסצ'וסטס, סת' מולטון.

טרם ברור כיצד יתמודד מנהיג המיעוט הדמוקרטי בבית הנבחרים, האקים ג'פריס, עם הדרישות לניסיון הדחה נוסף. עם זאת, המנהיגות הדמוקרטית צפויה לקיים ביום שישי שיחת ועידה עם חברי ועדת המשפט של הבית, שתעסוק ב"אחריות ממשל טראמפ והתיקון ה-25".

חברת הקונגרס מדליין דין (דמוקרטית מפנסילבניה) אמרה ביום חמישי על מדרגות הקפיטול כי היא תומכת בהדחה, אך ממתנת את הדרישה כרגע בשל היות הדמוקרטים במיעוט. במקום זאת, היא קראה לרפובליקנים לעמוד מול איומיו של טראמפ, בין היתר באמצעות הפעלת התיקון ה-25. לדבריה, האיום של טראמפ להשמיד את הציוויליזציה האיראנית היה צריך להספיק בפני עצמו. "הנשיא הביא את כל העולם לצפות בטירוף שלו", סיכמה.

5
השמאל בכל העולם איבד קשר למציאות, הם חיים ביקום מקביל, יקום ששם הערכים שלהם חלים על כולם גם המוסלמים. מי שלא מנגן לפי החליל שלהם הוא פאשיסט/גזען/מטורף לרכב נשים מנותקות מנהלות את נסיון השיימינג נגד גברים אבל לא רק. כלל ראשון שלהם תמיד תשדר עליונות מוסרית ותאמר ליריב כמה הוא חסר ערכים נעלים כמו שלך.
נתן
4
עוד ירייה ברגליים של הפרוגרס להפעלת מנגנון ההשמדה העצמית
יוני
3
הם מפחדים !
ביבי
2
גם שם מנסים שיטת בג''ץ נגד דמוקרטיה (של נבחרי ימין) אבל נראה שלפחות הצלחה. פה עדיין המפא''י שולט חזק עם הבג''ץ שמג''ץ שלו פלוס תקשורת ועוד כוחות במדינה
אריק
1
כל אחד מבין שכוונתו לכלכלה האורנית ולנפט אבל מי שרוצה להבין אחרת זה בגלל פוליטיקה ורצון לשקר לבוחרים פוטנציאליים
אלי

