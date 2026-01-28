כיכר השבת
"זה הולך להיות יפהפה": הכירו את "קשת טראמפ" - המונומנט החדש והנוצץ בלב וושינגטון

דונלד טראמפ שוב בציוץ מרהיב: הוא פרסם הדמיות של מבנה חדש בדמות “קשת ניצחון” בוושינגטון | הפרויקט, כבר מסעיר את התקשורת והגולשים ברשתות החברתיות (חדשות בעולם)

קשת טראמפ (צילום: העמוד הרשמי)

חשף לאחרונה את הפרויקט השאפתני הבא שלו בבירה: "קשת העצמאות", מבנה מונומנטלי המזכיר את שער הניצחון בפריז וזכה כבר לכינוי הלא-רשמי "Arc de Trump". הקשת מיועדת לקום במיקום סמלי במיוחד בצד של ארלינגטון, וירג'יניה, על גשר הזיכרון מעל נהר הפוטומק, בנקודה המחברת בין בית הקברות הלאומי ארלינגטון לאנדרטת לינקולן.

במהלך ארוחת ערב חגיגית בבית הלבן לקבוצת תורמים עשירים, הציג הנשיא בגאווה דגמים של הקשת והצהיר: "אני חושב שזה הולך להיות פנטסטי". כשנשאל על ידי כתב CBS עבור מי הקשת הזו מיועדת, טראמפ לא היסס, הצביע על עצמו וענה: "עבורי".

זהב, נשרים והיסטוריה רומית העיצוב שנבחר הוא בסגנון ניאו-קלאסי, הסגנון האדריכלי המועדף על הנשיא, והוא שואב השראה ישירה מ"קשת טיטוס" ברומא. לפי התוכניות וההדמיות שפורסמו, הקשת תכלול עיטורים של נשרים קירחים, עלי אלון וכנפיים המסמלות ניצחון.

טראמפ עם הצעצוע החדש (צילום: מסך)

טראמפ הציג שלוש גרסאות בגדלים שונים, כאשר העדפתו האישית היא כמובן לגרסה הגדולה ביותר. אחת ההדמיות אף מציגה ציפוי של עלי זהב על כותרות העמודים והעיטורים, בעוד דגמים אחרים מציגים פסלי ענק בגובה מספר קומות.

מרוץ נגד הזמן המטרה היא להשלים את בניית הקשת בזמן לחגיגות ה-250 לעצמאות בשנה הבאה. למרות שרעיון להקים קשת ניצחון במיקום זה עלה כבר ב-1902 כדי לכבד את הנשיא יוליסס ס. גרנט אך מעולם לא מומש, טראמפ נחוש להפוך את החזון למציאות.

בעוד הממשל פועל לקיצוץ במשרות פדרליות והוצאות ציבוריות תחת השבתת ממשל, הנשיא כבר מחזיק את דגם הקשת על שולחנו בחדר הסגלגל. האם ה"ארק דה טראמפ" יהפוך לסמל החדש של קו הרקיע בוושינגטון? נראה שהנשיא כבר בטוח בתשובה.

