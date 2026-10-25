נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר הלילה (בין שבת קודש לראשון) מסרים תקיפים לעבר טהרן במהלך נאום שנשא בעצרת בחירות במדינת ג'ורג'יה. במהלך הנאום התייחס בהרחבה לעימות המתמשך מול המשטר האיראני ולמצבו הנוכחי של משטר האייתוללות.

בדבריו עמד טראמפ על החלטתו בעבר לפרוש מהסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015 תחת ממשל אובמה, והדגיש כי הצעד נעשה "בדיוק בזמן". לטענתו, ההסכם המקורי לא בלם את שאיפותיה של תהראן, אלא להיפך - "שימש כמסלול ישיר שהוביל את איראן לנשק גרעיני".

בהמשך הנאום שיבח את תוצאות המערכה הצבאית והלחץ שהופעל על איראן בשנה האחרונה. "השמדנו את יכולת העשרת האורניום שלהם באמצעות מבצע 'פטיש חצות' ומבצע 'זעם אדיר'", הצהיר טראמפ. "הבסנו אותם במישור הצבאי, הכלכלי ובכל זירה אחרת. כעת, הפוקוס שלנו מרוכז ביעד אחד בלבד: לוודא שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני - ונשיג את זה בקלות רבה".

טראמפ אף לגלג על מצב התשתיות ושרשרת הפיקוד של המשטר, וציין כי הנזק שספגה תהראן הופך את עצם האפשרות לדיאלוג למורכבת במיוחד. "אין להם מטוסים, אין ספינות, ואין להם מנהיגים. הדרג הראשון חוסל, וגם הדרג השני חוסל", טען והוסיף בציניות: "אני צריך לעצור לרגע רק כדי להבין עם מי לעזאזל אנחנו אמורים לנהל משא ומתן".