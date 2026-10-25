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"לעולם לא יהיה להם נשק גרעיני"

"הבסנו אותם בכל דרך, אין אפילו עם מי לדבר": טראמפ במתקפה על איראן

הנשיא דונלד טראמפ התייחס בעצרת בג'ורג'יה למצב המשטר האיראני • "השמדנו את יכולת העשרת האורניום, הדרג הראשון והשני חוסלו" | "אין עם מי לנהל משא ומתן" (בעולם)

ינ
יוסי נכטיגל
כיכר השבת |
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הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא , דונלד טראמפ, שיגר הלילה (בין שבת קודש לראשון) מסרים תקיפים לעבר טהרן במהלך נאום שנשא בעצרת בחירות במדינת ג'ורג'יה. במהלך הנאום התייחס בהרחבה לעימות המתמשך מול ולמצבו הנוכחי של משטר האייתוללות.

בדבריו עמד על החלטתו בעבר לפרוש מהסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015 תחת ממשל אובמה, והדגיש כי הצעד נעשה "בדיוק בזמן". לטענתו, ההסכם המקורי לא בלם את שאיפותיה של תהראן, אלא להיפך - "שימש כמסלול ישיר שהוביל את איראן לנשק גרעיני".

בהמשך הנאום שיבח את תוצאות המערכה הצבאית והלחץ שהופעל על איראן בשנה האחרונה. "השמדנו את יכולת העשרת האורניום שלהם באמצעות מבצע 'פטיש חצות' ומבצע 'זעם אדיר'", הצהיר טראמפ. "הבסנו אותם במישור הצבאי, הכלכלי ובכל זירה אחרת. כעת, הפוקוס שלנו מרוכז ביעד אחד בלבד: לוודא שלעולם לא יהיה להם נשק גרעיני - ונשיג את זה בקלות רבה".

טראמפ אף לגלג על מצב התשתיות ושרשרת הפיקוד של המשטר, וציין כי הנזק שספגה תהראן הופך את עצם האפשרות לדיאלוג למורכבת במיוחד. "אין להם מטוסים, אין ספינות, ואין להם מנהיגים. הדרג הראשון חוסל, וגם הדרג השני חוסל", טען והוסיף בציניות: "אני צריך לעצור לרגע רק כדי להבין עם מי לעזאזל אנחנו אמורים לנהל משא ומתן".

לוחמים אמריקאים מול איראן (צילום: סנטקום צבא ארה"ב)

הדברים מגיעים על רקע מתיחות גבוהה בין וושינגטון לטהראן. כפי שדיווח כיכר השבת לפני מספר ימים, טראמפ האשים את המשטר האיראני בניסיון לתמרן את מחירי הנפט לקראת בחירות האמצע בארה"ב, וטען כי איראן מבצעת פגיעות שווא והטמנת מוקשים במצר הורמוז במטרה להעלות את מחיר הנפט ולהשפיע על תוצאות ההצבעה.

במקביל, דיווחים אמריקניים מעלים כי ארצות הברית החלה בפינוי דיפלומטים ובני משפחותיהם משורת נציגויות ברחבי המזרח התיכון, על רקע התרעות מודיעיניות חמורות בדבר מזימות איראניות להתנקשות בבכירים אמריקנים. על פי דיווחים ב"אקסיוס" וב"ניו יורק טיימס", איראן הגבירה משמעותית את מאמציה להוציא לפועל התנקשויות בדיפלומטים ובבכירים אמריקנים במזרח התיכון ומחוצה לו.
ארה"באיראןדונלד טראמפג'ורג'יהאיראןתוכנית הגרעין האיראנית

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