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''מעדיף לעשות עסקה''

טראמפ חושף: "הכנו לאיראן את המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה"'

על רקע הכנות אמריקניות ל"מתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה", טראמפ חשף כי האיראנים התחננו לעצור: "הם התקשרו ואמרו 'בבקשה אל תעשו את זה, בואו נדבר' - אני מעדיף עסקה כי אני לא רוצה להרוג אנשים" (בעולם)

טראמפ (צילום: Shutterstock)

נשיא דונלד טראמפ חשף הלילה (בין רביעי לחמישי) פרטים על העימות המתמשך מול , תוך שהוא YUGI כי הכוחות האמריקניים "מכים בהם חזק מאוד". במקביל, הנשיא הדגיש כי מטרתו העליונה היא להגיע לפתרון מדיני ולא צבאי.

"אני מעדיף לעשות עסקה, כי אני לא רוצה להרוג אנשים", הצהיר בדבריו. הנשיא המשיך וחשף פרטים מרתקים על התקשורת החשאית עם טהרן: "התכוננו לתקיפה הגדולה מכולן, ובחודשים האחרונים פגענו בהם חזק מאוד. הכנו את המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה".

לדבריו, בשלב קריטי התקשרו האיראנים אליו ואמרו: "בבקשה אל תעשו את זה, בואו נדבר". טראמפ הוסיף בציניות: "ואחרי זה הם אמרו 'מעולם לא אמרנו את זה'". עם זאת, הנשיא טען כי "אנחנו מדברים, בואו נראה מה יקרה. והם מכבדים אותנו".

טראמפ שיגר מסר חד נגד קודמיו בבית הלבן: "עברו 50 שנה, ואף נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות כבר מזמן - כי לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני". דבריו מגיעים על רקע משא ומתן מורכב בנושא מצר הורמוז, כאשר איראן ועומאן השלימו טיוטת הסכם הממתינה לאישור המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי.

מימין המנהיג העליון חמינאי, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: שאטרסטוק)

על פי דיווחים, קיימת סבירות של חצי-חצי שארצות הברית ואיראן יגיעו להסכם עד NJR' יום שישי, כך מסר גורם מפרצי בכיר המעורה בפרטי השיחות. עם זאת, המקור הדגיש כי המשלחת האיראנית אינה כוללת את קולם של אנשי משמרות המהפכה, גוף שיידרש לאשר כל הסכם כדי שייכנס לתוקף.

לפי פרטי ההסכם המתגבש, הכניסה למפרץ הפרסי תתבצע דרך נתיב בפיקוח איראן, בעוד שהיציאה תהיה דרך נתיב שבפיקוח עומאן. בנוסף, צפויה גביית "דמי שירות" מכלי השיט שיעברו במצר. עם זאת, גורמים המעורים במו"מ מדגישים כי עדיין נותרו מחלוקות בנוגע לאופן הגדרת השליטה במצר.

ארה"באיראןדונלד טראמפהסכם הגרעיןמצר הורמוז

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