נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף הלילה (בין רביעי לחמישי) פרטים על העימות המתמשך מול איראן, תוך שהוא YUGI כי הכוחות האמריקניים "מכים בהם חזק מאוד". במקביל, הנשיא הדגיש כי מטרתו העליונה היא להגיע לפתרון מדיני ולא צבאי.

"אני מעדיף לעשות עסקה, כי אני לא רוצה להרוג אנשים", הצהיר טראמפ בדבריו. הנשיא המשיך וחשף פרטים מרתקים על התקשורת החשאית עם טהרן: "התכוננו לתקיפה הגדולה מכולן, ובחודשים האחרונים פגענו בהם חזק מאוד. הכנו את המתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה".

לדבריו, בשלב קריטי התקשרו האיראנים אליו ואמרו: "בבקשה אל תעשו את זה, בואו נדבר". טראמפ הוסיף בציניות: "ואחרי זה הם אמרו 'מעולם לא אמרנו את זה'". עם זאת, הנשיא טען כי "אנחנו מדברים, בואו נראה מה יקרה. והם מכבדים אותנו".

טראמפ שיגר מסר חד נגד קודמיו בבית הלבן: "עברו 50 שנה, ואף נשיא אחר לא עשה את מה שהיה צריך לעשות כבר מזמן - כי לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני". דבריו מגיעים על רקע משא ומתן מורכב בנושא מצר הורמוז, כאשר איראן ועומאן השלימו טיוטת הסכם הממתינה לאישור המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי.