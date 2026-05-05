טראמפ מנסה להרגיע את ההסלמה מול איראן, צה"ל מגביר את הכוננות

על רקע ההסלמה המסוכנת במפרץ הפרסי מסר הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ הלילה (שלישי) נאום בבית הלבן, בו הציג תמונת מצב חריפה על מצבה הצבאי של איראן. "אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני", הבהיר הנשיא בפני יותר מ-130 בעלי עסקים שהגיעו לאירוע לציון שבוע העסקים הקטנים האמריקני.

"שוק המניות הגיע לשיאים אפילו עם הפעולה הצבאית הזאת", פתח טראמפ את דבריו. "תקראו לזה איך שאתם רוצים - אנחנו לא יכולים לתת לאיראן להשיג נשק גרעיני. הגענו לשיאים חדשים, ואמרתי שאנחנו חייבים לטפל בזה". הנשיא תיאר את המבצע הצבאי לחילוץ הספינות כ"סטייה קטנה מהמסלול", תוך שהוא מנסה להרגיע את השווקים הכלכליים. "אין להם כלום" טראמפ מנה את הנזקים שנגרמו ליכולות הצבאיות האיראניות: "אין להם צי, אין להם חיל אוויר, אין להם מערכות נ"מ. אין להם ציוד אווירי, אין להם מכ"ם, אין להם כלום, אין להם מנהיגים". הנשיא הוסיף בנימה דרמטית: "למעשה, המנהיגים פשוט נעלמו". הנשיא חזר והדגיש את החשש המרכזי: "אבל אם ניתן להם להשיג נשק גרעיני, יהיו לכם בעיות שאף אחד לא יאמין". הוא התייחס למאמצים למנוע מאיראן להגיע ליכולת גרעינית ואמר כי "זה מתקדם טוב מאוד". הבטחה לירידת מחירי הנפט טראמפ העניק תחזית אופטימית לגבי מחירי האנרגיה: "כשהדבר הזה ייגמר, ואני חושב שזה יקרה מהר מאוד, מחירי הנפט ירדו ברמות שלא ראיתם". הנשיא הסביר כי "יש הרבה אנרגיה שם בחוץ, של ספינות בכל רחבי העולם שמלאות בזה. הן לא יכולות לעשות הרבה עם זה כי הן נחטפו על ידי מקום די מרושע, אבל אנחנו מטפלים בזה".

הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

תגובה לסקרים

הנשיא התייחס גם לירידתו בסקרי דעת הקהל. "עשו סקר על המלחמה עם איראן, ואמרו שרק 32% מהאנשים אוהבים את זה", מסר טראמפ. "ובכן, אני לא אוהב את זה, ואני בכלל לא אוהב מלחמות, אבל אנחנו מצוידים טוב יותר, אנחנו הצבא הגדול ביותר בעולם".

לדבריו, "כשמסבירים את זה ככה - האם זה בסדר שאיראן תחזיק בנשק גרעיני, זה לא יהיה 32%. אבל גם אם היית אומר את זה, עדיין היו 32%, כי הסקרים מזויפים. כלומר, הם לגמרי מזויפים".

ההסלמה במפרץ הפרסי

ההצהרות של טראמפ הגיעו על רקע התפתחויות דרמטיות במפרץ. ביממה האחרונה שיגרה איראן טילים בליסטיים, טילי שיוט וכטב"מים לעבר איחוד האמירויות ועומאן. משרד ההגנה האמירתי דיווח על התמודדות עם 12 טילים בליסטיים, שלושה טילי שיוט וארבעה כטב"מים.

על פי הדיווחים, שריפה פרצה במתקן הנפט בפוג'יירה לאחר פגיעת כטב"ם, ושלושה אזרחי הודו נפצעו. בעומאן דווח על פגיעה בבניין מגורים עם שני פצועים. גורמים המעורים בפרטים מסרו ל-CNN כי מערכת הגנה אווירית ישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות יירטה את הטילים.

משחתת טילים של חיל הים האמריקאי עוקבת אחר ספינת סוחר במהלך אכיפת המצור האמריקאי נגד איראן ( צילום: CENTCOM )

"פרויקט חופש" במצר הורמוז

ההסלמה החלה לאחר שטראמפ הכריז על "פרויקט חופש" שבמסגרתו האמריקנים יסייעו בשחרור וליווי ספינות שנתקעו במצר הורמוז. ענקית הספנות הדנית "מארסק" מסרה שספינה של חברת בת שלה חצתה את המצרים, וארצות הברית אישרה ששתי ספינות חצו את הורמוז במסגרת הפרויקט.

צבא ארה"ב אישר כי איראן שיגרה טילים, רחפנים וסירות קטנות לעבר ספינות שארה"ב מגינה עליהן במצר הורמוז, וגם על ספינות של הצבא האמריקני. טראמפ אמר בריאיון ל"פוקס ניוז" כי "אם איראן תתקוף ספינות אמריקניות שמלוות כלי שיט שמבקשים לחצות את מצר הורמוז - היא תימחק מעל פני אדמה".

צה"ל מגביר כוננות

על רקע ההתפתחויות הגביר צה"ל את הכוננות שלו. שרי הקבינט המורחב קיבלו זימון לדיון ביום רביעי בשעה 19:00. גורם צבאי מסר כי "צה"ל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות. אנחנו מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף".

"מערכות ההגנה האווירית והיכולות ההתקפיות שלנו ערוכות בכוננות גבוהה שלא השתנתה מאז הוחלט על הפסקת האש", הוסיף הגורם הצבאי. "בכל שינוי בהנחיות נעדכן בהתאם".

התגובה האיראנית

בתאגיד השידור האיראני דווח כי "לאיראן לא הייתה תוכנית מראש לתקוף את מתקני הנפט בנמל פוג'יירה, ומה שקרה היה תוצר של הרפתקנות הצבא האמריקני ליצור מעבר ספינות בלתי חוקי דרך מצר הורמוז". לפי הדיווח האיראני, "הצבא האמריקני אחראי על כך".

עוד לפני ההצהרה בבית הלבן אמר טראמפ לרשת ABC שהירי האיראני לעבר מדינות המפרץ "לא היה כבד". כשנשאל אם הפסקת האש הופרה, השיב: "אנחנו נעדכן אתכם, אני בודק את זה. על איראן לקוות שהפסקת האש תישאר בתוקף". כשנשאל מה יקרה אם הפסקת האש תופר, השיב: "אני אעדכן אתכם".